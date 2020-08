Uno è padrone di ciò che tace e schiavo di ciò di cui parla, scriveva Sigmund Freud, il celebre psicoanalista e filosofo austriaco che se potesse assistere ad una sola puntata di Temptation Island troverebbe probabilmente sufficiente materiale per rifocillare la saggistica sulla psiche umana. Proprio di parole è necessario parlare di fronte al nuovo post di Pietro Delle Piane che ora, sembra saperle usare sapientemente per riconquistare Antonella Elia sebbene furono proprio le parole dette nel corso del programma ad allontanarla.

Pietro Delle Piane pentito, la nuova promessa ad Antonella Elia

“Ci sei andato pesante, quelle parole non si perdonano.

Non puoi amare quella persona se ne parli così“, viene rimproverato pubblicamente Pietro Delle Piane alla luce di un nuovo post pubblicato su Instagram e rivolto ad Antonella Elia. Impossibile dimenticare come nel corso di Temptation Island, le parole spese da Delle Piane nei confronti della compagna abbiano fatto rivoltare lo stomaco. Parole pesantissime pronunciate con assoluta leggerezza, condannate dalla stessa Antonella Elia ma anche e fortemente dal pubblico che ha assistito al tetro show.

Il post su Instagram: “Ti amo“

Oggi però a distanza ormai di settimane dal falò e dall’esperienza a Temptation Island, Pietro Delle Piane ci ripensa e torna a corteggiare Antonella Elia promettendole fatti d’amore e non parole, soprattutto non denigratorie come quelle da lui pronunciate.

“Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba – scrive Pietro Delle Piane su Instagram – Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti.

Ti amo“.

Pietro Delle Piane scrive un Instagram una dedica per riconquistare Antonella Elia. Fonte: Instagram

Gli utenti di Instagram però lo condannano

Sebbene le parole veicolino il più dolce degli intenti, nessuno sembra però né cedere né rivalutare Delle Piane. Nessun perdono da parte dei fan: “Ti sei rivelato per quello che sei. L’uomo cattivo. E scrivo la u con la u minuscola. Gli UOMINI sono altri“. E ancora: “Quello che hai detto alla tua donna è un’onta incancellabile. La verità è che ti sei appecorato, perché senza di lei, tu non saresti NESSUNO!

– scrive un utente – Ma come, te la dovevi ‘magnà’ e poi quando hai capito la malparata, ti sei messo subito a cuccia? Uno come te, dopo quella ha fatto, io a calci lo mandavo a fan***o“.

