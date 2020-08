La conclusione di Temptation Island è stata in salsa amara per Antonella Elia, alle prese con il presunto bacio del suo Pietro Delle Piane a una delle tentatrici del reality. Un vero e proprio terremoto si è abbattuto sulla coppia, e sul punto interviene Sossio Aruta con un appello alla showgirl: “Non ci cascare“.

Sossio Aruta ad Antonella Elia: “Non ci cascare”

Il pubblico di Temptation Island ha assistito alla disfatta della coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, quest’ultimo invischiato nelle trame di uno scottante presunto tradimento che si sarebbe materializzato in un bacio clandestino all’interno del reality.

E mentre lui smentiva tutto durante l’incandescente falò di confronto finale della trasmissione, l’opinione di tanti fan della showgirl si è assestata su un imperativo: “Lascialo e non tornare indietro“.

Sulla questione che ha infiammato il gossip dell’estate è intervenuto anche Sossio Aruta che, come riporta La Nostra Tv, ha detto la sua sul “casus belli” nella coppia.

Intervistato dal settimanale Mio, l’ex cavaliere di Uomini e Donne avrebbe lanciato un appello alla Elia: “Non ci cascare, Pietro si prende gioco di te!

“. Sullo sfondo, secondo questa lettura, Delle Piane avrebbe finto di aver baciato una delle single del programma per innescare una reazione nella compagna.

Sempre La Nostra Tv riporta un altro passaggio dell’intervista di Aruta, che si focalizza sulle parole spese da Pietro Delle Piane nel reality. Parole che hanno fatto infuriare Antonella Elia fino al punto di rottura: “Queste dichiarazioni sono molto più gravi del presunto bacio. Ho sentito cose private sul loro rapporto… Lui ci è andato giù pesante con accuse anche brutte”.

Pietro Delle Piane si è fatto perdonare?

La domanda di molti, alimentata dalle ultime considerazioni di lei sull’ipotesi di un futuro “perdono”, è se il cuore di Antonella Elia saprà farsi da parte e sottomettersi agli ordini che la sua ragione impone. Nell’ultima puntata del programma, infatti, non ha nascosto di essere fortemente combattuta tra l’amore per Pietro Delle Piane e il sentimento di delusione che, razionalmente, l’ha condotta a chiudere temporaneamente con lui. Almeno davanti alle telecamere.

Infatti, montano venti di un presunto riavvicinamento tra loro, complici alcuni scatti del settimanale Chi che li ha paparazzati al mare.

I due appaiono immersi in una sorta di “quiete dopo la tempesta”, che farebbe pensare a un dietrofront della showgirl tra il disappunto generale dei fan che avrebbero voluto una reazione di chiusura definitiva. Al momento, non è chiaro se Pietro Delle Piane sia riuscito a farsi perdonare dopo i litri di veleno versati in favore di telecamera, e non resta che attendere una conferma (o smentita) ufficiale dai diretti interessati.