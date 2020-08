Manila Nazzaro torna a parlare della sua esperienza a Temptation Island, il reality di Canale 5 da cui è uscita insieme al compagno Lorenzo Amoruso. Non tutte le coppie che si erano presentate alla partenza del programma sono però riuscite a rimanere unite. È quello che è successo ad Antonella Elia e al compagno, l’attore Pietro delle Piane: la coppia è scoppiata e la Elia ha deciso di lasciare il programma da sola. Ma secondo la Nazzaro l’attrice potrebbe perdonare Pietro e i due potrebbero tornare insieme.

La Nazzaro: “Ho vissuto molto le emozioni di Antonella“

Se la Nazzaro ha lasciato il programma innamorata più che mai di Lorenzo Amoruso, non tutte le coppie sono riuscite a superare unite il programma di Canale 5.

Antonella Elia ha infatti deciso di lasciare il compagno Pietro delle Piane durante l’ultima puntata. Manila Nazzaro ne ha parlato a Vanity Fair: “Abbiamo vissuto questa esperienza assorbendo le dinamiche degli altri” ha esordito la Nazzaro nell’intervista riportata sul sito web della rivista.

“Io, per esempio, ho vissuto molto le emozioni di Antonella Elia” ha proseguito l’ex Miss Italia.

“Le ho detto quello che avrei consigliato a una sorella: non permettere mai a nessuno di umiliarti e di utilizzare le parole contro di te come se fossero delle pietre” ha commentato. “Se sarai tu la prima a non lasciarglielo fare, nessuno si potrà mai permettere di farlo o anche solo di pensarlo” ha poi aggiunto la Nazzaro.

La relazione di Antonella: “Qualcosa si potrebbe recuperare“

La Nazzaro ha quindi proseguito parlando di Antonella Elia e della sua situazione con Pietro delle Piane. “Antonella è più fragile di me, anche se è molto più forte di quello che sembra: lei, per esempio, è capace di quel perdono che, sono sincera, a me non appartiene.

Non so se potrei mai perdonare Pietro” ha puntualizzato la Nazzaro. “Lei sì, e non lo farebbe solo con le parole. Il perdono è un dono” ha poi aggiunto parlando della Elia.

Manila Nazzaro ha poi cercato di comprendere le dinamiche in cui si è trovata la Elia: “Non me la sento di biasimare Antonella. Al telefono l’altro giorno mi ha detto che ha bisogno di tempo e che, parlando con Pietro, qualcosa forse si potrebbe ancora recuperare” ha dichiarato.

Per poi concludere: “Ognuno sa cosa sente dentro e conosce la propria storia: è per questo che nessuno si può permettere di giudicarla”.

L’amore per Lorenzo Amoruso: “Emersa la nostra normalità“

Manila Nazzaro dopo il divorzio da Francesco Cozza sembra dunque aver trovato nuovamente la felicità in amore con Lorenzo Amoruso. E a Vanity Fair si è detta soddisfatta della sua partecipazione al reality. “Incredibile – ha definito la sua esperienza a Temptation Island – soprattutto perché sono riuscita a essere me stessa in tutto e per tutto e ad ammettere le cose che non andavano nella mia vita: noi donne non dobbiamo imbarazzarci per le nostre fragilità” ha detto la Nazzaro.

La Nazzaro si è detta felice anche di come nel corso di Temptation Island, si sia evoluto il rapporto con Lorenzo Amoruso. “Sono contenta che sia emersa la nostra normalità, il nostro amore, e che Lorenzo abbia tirato fuori dei principi che sono parsi straordinari ma che dovrebbero essere alla portata di tutti” ha concluso la Nazzaro.

