L’ex Miss Italia Manila Nazzaro è uscita dall’ultima puntata di Temptation Island felice e unita più che mai all’attuale compagno, Lorenzo Amoruso, con cui era entrata nel programma di Canale 5. Ma nel corso delle puntate del reality condotto da Filippo Bisciglia sono stati diversi i riferimenti che la Nazzaro ha fatto nei confronti del suo ex marito, Francesco Cozza, lasciato nel 2017 in maniera burrascosa. E proprio prima di iniziare la sua avventura a Temptation Island, l’ex Miss Italia, ora conduttrice in radio e in tv, aveva svelato i dettagli della separazione.

Il matrimonio con Cozza e la sua fine: “Una botta fortissima“

Manila Nazzaro aveva sposato nel 2005 il calciatore Francesco Cozza, che all’epoca giocava nel Genoa. Dalla relazione sono nati due figli, nel 2006 e nel 2011. Il matrimonio è però finito con la separazione, avvenuta nel 2017. Cozza, dopo aver chiuso la carriera da calciatore nel 2009, è rimasto nel mondo del calcio come allenatore e oggi ricopre il ruolo di responsabile dell’area scouting nella Reggina, neopromossa in serie B.

La Nazzaro, prima dell’inizio di Temptation Island, aveva parlato della separazione in un’intervista a Diva & Donna.

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima” sono state le parole dell’ex Miss Italia rilasciate al settimanale e riportate da diverse fonti di settore. “Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia” aveva raccontato la Nazzaro.

La Nazzaro: “Non ha avuto il coraggio”

“Eravamo in fase di separazione” aveva proseguito Manila Nazzaro, ricordando quanto accadde all’epoca. “Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi.

Mi meritavo almeno un po’ di sincerità” aveva dichiarato, non felice del comportamento tenuto dall’ex marito. “I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata” aveva aggiunto nell’intervista al settimanale.

Complice poi la nuova relazione nata con Lorenzo Amoruso, la Nazzaro sembra essere stata almeno in parte capace di superare la fine della relazione, nonostante il tradimento rinfacciato all’ex. “Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti” aveva ricordato la conduttrice, che poi aveva aggiunto: “Non ha tradito me, ma la famiglia.

Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli” aveva concluso.

L’amore con Lorenzo Amoruso rafforzato a Temptation Island

Ora Manila Nazzaro può però festeggiare l’esperienza a Temptation Island, vissuta con il nuovo compagno, anch’egli ex calciatore, Lorenzo Amoruso. Il loro amore, nonostante alcuni momenti di crisi, è sopravvissuto alle insidie del programma di Canale 5, e ne è uscito rafforzato, con la dichiarazione d’amore finale di Amoruso nell’ultima puntata del reality.

Approfondisci

Tutto su Temptation Island

Temptation Island un mese dopo: scelte confermate e inattesi colpi di scena

Temptation Island: Lorenzo Amoruso interrompe il video al falò dei fidanzati