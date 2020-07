Una puntata con numeri da record per Temptation Island, giunto anche quest’anno al termine portando a casa degli ascolti e un seguito incredibile, per certi versi mai visto prima. Sia stata la coppia vincente formata da Pietro Delle Piane e Antonella Elia o la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Fatto sta che, se gli ascolti della penultima puntata avevano convinto Bisciglia, gli ascolti dell’ultima non possono che renderlo più che orgoglioso.

4 milioni di telespettatori per l’ultimo viaggio nei sentimenti di Temptation Island

Il viaggio nel sentimenti vale il 28% di share e Canale 5, con l’ultima puntata di Temptation Island, si aggiudica il podio virtuale degli ascolti televisivi.

Sono stati ben 4.029.000 i milioni di telespettatori che ieri sera non hanno potuto far altro che rimanere appiccicati allo schermo in attesa di scoprire se le coppie in gioco sarebbero riuscite a superare dissapori o se le fratture di queste settimane avrebbero segnato il loro rapporto in maniera indelebile.

Gli ultimi falò tra ritorni di fiamma, conferme e colpi di scena

Per qualcuno è stato un percorso più distruttivo che costruttivo e quelle incertezze messe alla mercé di tutti al principio non hanno fatto altro che acuirsi, per altri invece, l’amore sembra aver superato la dura prova delle tentazioni.

Tra i primi che non hanno saputo lasciarsi alle spalle le fragilità del rapporto finendo col lasciarsi di fronte al falò finale c’è stata la coppia formata da Alessandro e Sofia che contrariamente ad Annamaria e Antonio, hanno deciso di salutarsi per sempre. Diverso ancora l’epilogo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane: inizialmente la coppia sembrava potercela fare ed essere pronta a lasciarsi alle spalle 21 giorni di sconcerto ma proprio sul finale la Elia, in un video postumo alla fine del programma, ha voluto spiegare il motivo che la spinge ora a non riuscire a perdonare il compagno, stesso motivo che la invoglia ora a dedicare del tempo per sé stessa.

