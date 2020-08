Temptation Island si è concluso con un’ultima puntata da record e le varie coppie ed ex coppie hanno abbandonato la scena, insieme o ognuno per la sua strada. Tra i partecipanti al reality dei tradimenti, i più apprezzati sono stati sicuramente Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

L’ex calciatore e la conduttrice hanno mostrato la forza del loro legame e sono tornati a casa più uniti che mai. Hanno espresso la loro gioia per il grande risultato con un post su Instagram in cui hanno ringraziato per l’esperienza intensa, ma di cui possono dirsi “vincitori”.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso la coppia d’oro

Sono sicuramente quelli usciti meglio da Temptation Island, dimostrandosi sinceramente innamorati e riuscendo a superare gli scogli delle tentazioni. Il confronto, nel loro caso, li ha aiutati ad andare oltre le accuse reciproche, come quella di giocare agli “eterni fidanzatini” secondo Manila.

Lorenzo Amoruso è uscito mano nella mano con la sua dolce metà e una promessa di impegnarsi di più, magari arrivando presto anche all’altare. Si è certo distinto molto dai suoi compari, a cominciare da Pietro Delle Piane.

Il suo atteggiamento mai aggressivo o sopra le righe, e la commozione mentre combatteva per la sua storia con Manila Nazzaro, hanno conquistato il pubblico. Anche la conduttrice è stata molto apprezzata, soprattutto per la sua indipendenza e la sua volontà di non rinunciare al suo amore.

Il messaggio dopo Temptation Island

Un trionfo, che la coppia ha voluto celebrare con un post sulla pagina Instagram di Manila Nazzaro. I due piccioncini si mostrano innamoratissimi e mandano un messaggio ai fan: “Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto.

Grazie all’incredibile famiglia di Temptation Island per aver creduto nel nostro Amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità“.

Il post di Manila Nazzaro

