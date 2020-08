Sono approdati sull’isola delle tentazioni ma ne sono usciti più uniti che mai: la coppia formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è una delle più amate dal pubblico di Temptation Island . Il loro ultimo incontro davanti al falò è stato un acceso dibattito sui problemi al centro della loro crisi, conclusosi però nel segno dell’amore. Tant’è che, stando a quanto dichiarato dalla coppia al settimanale Chi, i progetti futuri del calciatore e dell’ex Miss Italia sembrano alquanto seri.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, presto le nozze

L’esperienza del reality ha rafforzato l’intesa di coppia.

“Abbiamo partecipato al programma non perché ci fossimo traditi, ma perché avevamo bisogno di risposte per il futuro”, ricorda Lorenzo Amoruso. Risposte che sembrano essere arrivate senza possibilità di fraintendimento: abbandonato ogni dubbio, la coppia pensa alle nozze. “Io la sposerei domani!”, esclama l’ex calciatore. È tempo di lasciarsi alle spalle difficoltà amorose e incertezze. “Oggi qualcuno mi chiede anche consigli per risolvere problemi di coppia”, rivela Amoruso, per poi frenare: “Non sono uno psicologo: sono un uomo fermo che sa amare”.

Figli? “Non dico di no”

L’argomento figli rimane invece piuttosto delicato.

“Sul figlio freno perché abbiamo trovato un equilibrio tutto nostro”, riconosce Lorenzo Amoruso. “Non è paura, ma una riflessione”. L’ex calciatore sa bene che la vita è imprevedibile, per cui aggiunge: “Con questo non dico no”. A riprova del fatto che i grandi cambiamenti siano possibili racconta la sua esperienza: “Pochi sanno che io prima di giocare a calcio, studiavo per diventare maestro di scuola elementare”. Ad allontanare il calciatore 49enne dall’idea della paternità è anche l’età: “Sono un po’ vecchietto”, ammette.

Manila Nazzaro e la fiducia nel matrimonio

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro si concentrano per il momento sui fiori d’arancio.

La donna dichiara infatti a Chi che “le nozze sono una nostra priorità”. L’esperienza a Temptation Island ha cambiato profondamente l’ex reginetta di bellezza: “Dopo il fallimento del mio primo matrimonio, avevo smesso di crederci – rivela – ma con Lorenzo ho voglia di dire di nuovo sì”. Il reality ha portato frutti positivi, sebbene sia stato vissuto con qualche timore iniziale da Amoruso. “Alcune parole dette da Manila mi hanno fatto tremare”, rivela.

“lo non ero sicuro di voler fare questo “viaggio”, ma lo sforzo di capire quello che accadeva intorno a me lo giudico un elemento che alla fine mi ha arricchito”.

