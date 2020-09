Scomparsa nel 2012, non è chiaro comprendere cosa sia accaduto alla giovane Agata Scuto, una ragazza sparita nel nulla ad Acireale quando aveva solamente 22 anni. Da quel giorno, dopo la denuncia dei genitori, nessuna traccia della ragazza se non una segnalazione che parlava di un avvistamento.

Proprio mentre Federica Sciarelli si occupava del caso della ragazza in quel di Chi l’Ha Visto? è arrivata una telefonata che ha seminato agitazione.

Chi l’Ha Visto?, telefonata in diretta sulla scomparsa di Agata Scuto

Una telefonata arrivata proprio in diretta, mentre la Sciarelli trattava la scomparsa della Scuto.

Una voce secca, anonima, misteriosa e una frase pronunciata in maniera inequivocabile: “Non è mai uscita di casa è stata in cantina“. Proprio lo staff della trasmissione Rai è riuscito a raggiungere la fantomatica cantina nelle settimane scorse verificando però l’assenza della ragazza di cui non c’è nessuna traccia.

La telefonata misteriosa: “Non è mai uscita di casa“

Sembra dunque possibile comprendere come quella telefonata non abbia nulla a che vedere con la realtà perché la 30enne in cantina, nascosta, non ci sarebbe mai stata.

Come spiegato nel corso della trasmissione, intanto, la denuncia di scomparsa della ragazza sarebbe stata ritirata da parte degli stessi genitori che l’aveva sporta a seguito di un avvistamento: pare che la ragazza sia stata vista al fianco di un uomo. Proprio la Scuto, in tempi non ricostruibile, avrebbe poi chiamato la madre rassicurandola sulla sua salute confermando di essere scappata insieme ad una persona sconosciuta alla cronaca.

Ritirata la denuncia, la verità sulla pensione di invalidità

Rimane da chiarire però chi abbia chiamato la Sciarelli in diretta dicendo che quella che avrebbe ora 30 anni non sarebbe mai uscita di casa.

“Ho fatto denuncia poi l’ho ritirata perché avevo sentito che l’avevano vista. Abbiamo continuato a prendere noi i soldi (della pensione di invalidità percepita da Agata [NdR]) perché lei li aveva abbandonati“. Si rinnova poi l’appello della madre, dopo aver mostrato la cantina allo staff di Chi l’Ha Visto? per dimostrare che lì, tracce di Agata, non ve ne sono: “Agata torna, ti aspettiamo a braccia aperte“.

