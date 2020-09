Volano stracci tra Flavia Vento e Amedeo Venza. Quest’ultimo, presentatore e blogger come si apprende dai suoi profili social, avrebbe dichiarato in una diretta Instagram di aver raggiunto telefonicamente la Vento dopo la decisione di abbandonare il Grande Fratello Vip appena poco dopo l’inizio del reality.

Per Venza la Vento, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, non sarebbe tornata immediatamente a casa ma avrebbe soggiornato in un hotel.

Venza e la verità sul dopo GF Vip 5 di Flavia Vento

“Amedeo Venza – tuona Flavia Vento su Twitter – non so chi sia“.

Sono queste le parole con cui la già ormai ex-gieffina Flavia Vento commenta le parole di Amedeo Venza che su Instagram avrebbe raccontato di averle telefonato, in confidenza, subito dopo la sua uscita dalla casa. “Mai sentito al telefono e non ho mai dormito in albergo. Sono tornata a casa ora lo denuncio che schifo“, continua sempre la Vento.

La minaccia di denuncia

Insomma sembra che la Vento non abbia gradito le parole di Venza che, a sua detta, si sarebbe “spacciato” per amico inventandosi una telefonata mai intercorsa tra i due dove piangendo avrebbe confessato a lui di trovarsi in hotel e non a casa subito dopo l’uscita dal GFVIP5.

Sempre Flavia Vento, su Twitter: “Questo tale Andrea Venza si è inventato che mi ha parlato al telefono uscita dalla casa del Grande Fratello. Mai sentito non so chi sia – ribadisce la Vento – Ho dormito a casa mia appena uscita e non in hotel e i cani li ho presi alle 7 di mattina. Te denuncio“.

La risposta di Amedeo Venza

Sebbene non sia proprio facile comprendere le dinamiche, la risposta di Venza non si è fatta attendere: “E fattela ‘na risata che hai pianto troppo ‘sti giorni!

Ma poi cosa deve denunciare? – scrive Vezza su Instagram – Dovremmo denunciare te che tutte le volte abbandoni i reality manco stessi andando al patibolo… ma chi ti dice di partecipare?“.

Insomma, a giudicare dai toni, anche se i due fossero mai stati amici prima di certo non lo sono più.

