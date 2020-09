Avventura finita clamorosamente nel giro di un solo giorno per Flavia Vento al Grande Fratello Vip: la showgirl abbandona il reality e torna a casa dopo lo sfogo e il pianto disperato davanti ai coinquilini. “Non ce la faccio“, queste le sue parole prima dell’uscita di scena nel cuore della notte.

Flavia Vento abbandona il Grande Fratello Vip

È una notizia clamorosa, in parte attesa da alcuni dei concorrenti del reality, quella dell’abbandono di Flavia Vento al Grande Fratello Vip. La showgirl aveva manifestato forti segni di sofferenza per il distacco dalle sue abitudini e dai suoi cani, malessere che poi è sfociato nella decisione di dire addio alla sua avventura nel programma.

Il colpo di scena si innesta in un’edizione partita sotto il segno dell’effervescenza per Alfonso Signorini (ultimo il déshabillé di Patrizia De Blanck davanti alle telecamere), e non è ancora chiaro se e quanto questa mossa improvvisa inciderà nel bilancio del gioco.

È trascorso appena un giorno perché la showgirl maturasse la convinzione di andar via e archiviare il suo neonato percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, tradendo così le aspettative dei fan che aspettavano da tempo di vederla alle prese con l’occhio vigile del GF.

Lo sfogo di Flavia Vento e la reazione nella Casa del GF Vip

La decisione di Flavia Vento ha scatenato reazioni contrastanti nella Casa, tra concorrenti che hanno sposato subito la scelta e altri che, invece, si sono interrogati sul motivo dietro l’addio.

“Non ce la fa più ma resiste, non sarà mica da pazzi“, ha detto uno dei concorrenti mentre la showgirl si preparava a uscire dalla porta rossa con la sua valigia.

“È stato breve ma intenso, io non riesco a stare qui, mi dispiace veramente ma è così. Non ce la faccio, mi stava venendo un attacco di panico. Io domani vedo i miei cani – ha replicato la Vento – e del resto non me ne può fregar di meno. È stato bello, bellissimo, vi vedo dallo studio ragazzi. Ho trovato persone carinissime“.

