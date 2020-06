Il Grande Fratello Vip tornerà in autunno ma il cast della prossima edizione è già in fase di costruzione. Dopo l’indiscrezione lanciata da TvBlog che vede Elisabetta Gregoraci come prima concorrente ufficiale, il noto sito ha annunciato un altro ‘Vippone’ che vi prenderà parte: Flavia Vento.

Prende forma il cast del Gf Vip 5

Prende forma, anche se siamo ancora agli inizi, il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il popolare reality di Canale 5 tornerà in onda a partire da settembre. Al timone confermatissimo Alfonso Signorini, pronto per la sua seconda esperienza alla conduzione del reality.

In questi giorni sono stati fatti tantissimi nomi di ipotetici candidati ad entrare nel cast del Gf Vip 5, ma moltissimi non hanno trovato conferma. Forse è ancora troppo presto: gli autori e i produttori sicuramente ragioneranno nei prossimi mesi sulle scelte dei futuri inquilini della Casa di Cinecittà. Ma al momento qualche certezza c’è e arriva da TvBlog. Il noto sito ha infatti annunciato negli scorsi giorni la quasi certa partecipazione di Elisabetta Gregoraci. Ma spunta una nuova voce, e anche questa risponde al nome di una donna: Flavia Vento.

Dopo Elisabetta Gregoraci, ecco Flavia Vento

TvBlog sta lentamente snocciolando i nomi dei probabili ‘Vipponi’ che varcheranno la Casa di Cinecittà il prossimo autunno. Dopo Elisabetta Gregoraci, ecco Flavia Vento. L’attrice romana sarebbe pronta dunque ad una nuova esperienza televisiva e questa volta avrà luogo al Grande Fratello Vip. Con la sua grinta e la sua esuberanza, Flavia Vento sicuramente saprà farsi notare e senza dubbio contribuirà a creare molteplici dinamiche all’interno del gioco. Come ha sempre fatto, d’altronde. Anche nella sua duplice esperienza all’Isola dei Famosi, nel 2008 e nel 2012, la popolare attrice si è sempre fatta notare, mostrandosi al 100% per la persona che è.

Il Gf Vip 5 sta dunque prendendo forma: chi prenderà questo autunno il testimone di Paola Di Benedetto, vincitrice della scorsa edizione?

