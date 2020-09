Prime 24 ore dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ma già tante emozioni. Il pubblico del programma Mediaset tra quelli più di successo sta iniziando a conoscere i suoi protagonisti e tra uno spogliarello improvvisato di Patrizia De Blanck e qualche colpo di scena inaspettato, tocca ora a Flavia Vento. L’attrice e modella è scoppiata in lacrime dopo la prima notte nella Casa più spiata d’Italia.

GF Vip, Flavia Vento in lacrime per i cani

Mattinata decisamente movimentata a Cinecittà. Il risveglio dei concorrenti del GF Vip ha visto prima Patrizia De Blanck lamentarsi per le luci troppo forti, tanto da minacciare di lasciare già la Casa, quindi un inaspettato crollo emotivo di Flavia Vento.

Ad accorgersi del momento delicato per la showgirl romana è stata Federica Panicucci, in quel momento in diretta con Mattino Cinque.

“Mi mancano i miei cani” è il grido disperato con cui Flavia Vento fa interrompere la diretta del programma. Al collegamento la romana è in lacrime e attira l’attenzione dei suoi compagni di reality.

Flavia Vento preoccupata: “A mia madre non frega niente“

Il pianto di Flavia Vento al GF Vip sorprende, e non poco, gli altri concorrenti, che sul momento provano a capire la situazione.

Qualcuno prova a sdrammatizzare: “Pensa invece le mie figlie come son felici“, “Staranno festeggiando, faranno pipì ovunque” ma il tentativo non riesce. Flavia Vento scoppia in un pianto disperato, provando a giustificare quel crollo emotivo: “Tommaso, sento che lei mi vuole e che sta male” dice riferendosi ad uno dei 7 cani. E ancora: “Io non li ho mai lasciati neanche per un’ora. Sento che hanno bisogno di me“.

Lo stesso Zorzi prova a consolarla, suggerendo che magari la madre di Flavia Vento potrà andare a curare i cani della figlia. Il risultato però non è quello sperato: “No, a mia madre non gliene frega niente!”.

Guarda il video

Prime ore già delicate dal punto di vista emotivo quindi per la partecipante Flavia Vento: il percorso nel programma è lungo, resta da capire se la distanza dai cani sarà, per lei, insormontabile.

Approfondisci

TUTTO sul GF Vip

Flavia Vento gela Sgarbi: ” Bellissimo uomo ma non affascinante a letto”

GF Vip, Patrizia De Blanck nuda in diretta: panico dalla D’Urso