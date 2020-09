All’interno della Casa del Grande fratello sono già nati momenti di confidenza e d’intimità.

Tra coloro che hanno subito legato profondamente ci sono Enoch Barwah, fratello del campione Mario Balotelli, e Dayane Mello.

I due ieri hanno parlato proprio del calciatore, per via di un flirt che la Mello ebbe con Balotelli anni fa, ed un sentimento che pare non sia mai scomparso.

Dayane Mello e Mario Balotelli: primo incontro

In un intimo faccia a faccia, tra relax e coperte, Dayane Mello parla a cuore aperto con Enoch e racconta del primo bacio con Mario Balotelli, avvenuto quando lei era appena arrivata in Italia: “Il nostro primo bacio è stato in macchina davanti all’agenzia in cui lavoravo.

Non avevo mai baciato un nero. Lui era al top in quel momento ma io ero in Italia da tre giorni e non lo conoscevo”. A quanto pare, quello che di lei aveva colpito il calciatore era proprio il fatto che lei non aveva idea di quanto Balotelli fosse effettivamente famoso: “Era stragasato all’idea di una donna che stava con lui perché gli piaceva e non perché era famoso.

Non ho mai nascosto la persona che lui è per me. Se Mario entra nella Casa per fare una sorpresa a Enock io mi arrampico sul muro e sparisco. Mi fa battere il cuore”.

Dayane Mello: amori e figlia

Nel frattempo, Dayane Mello ha avuto una lunga storia con Stefano Sala (da cui ha anche avuto una figlia) ma da come parla del suo “vecchio amore” si intuisce che rimane ancora una grande attrazione: “Ha segnato la mia vita. Ho sempre voluto stare con lui.

È una persona cui tengo tantissimo. Quando sto con lui divento nervosa, è una cosa che senti solo quando una persona ti piace tantissimo. Quando sto con lui il mio cuore fa tu-tum, è più forte di me, mi sento come una di 15 anni”.

Allo stesso tempo, Dayane Mello si dice sicura che non ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma, nonostante Enoch le faccia presente che lui è molto affezionato a lei.

