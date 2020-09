Da ormai 5 anni Carolyn Smith combatte contro il cancro: da subito si è mostrata molto determinata a lottare per la sua vita ed ha sempre reso note le sue condizioni ai suoi follower.

Ora che il cancro le sta dando nuovi problemi, ha raccontato delle difficoltà che sta vivendo e di quanto la sua vita sia stata messa sotto stress dalle nuove cure.

Carolyn Smith e la chemioterapia

Per sottoporsi alla chemioterapia ogni settimana, Carolyn Smith deve percorrere una lunga distanza e sopportare stanchezza e stress. Lo ha raccolto in una recente intervista a Chi: “Partiamo ogni giovedì verso le due o le tre della mattina.

Entro in ospedale, faccio la chemioterapia e poi mio marito Ernestino mi porta a casa. È stata particolarmente dura, soprattutto per Ernestino. Faccio 1200 km in una giornata per fare la chemioterapia, è brutto”.

Intervista a Storie Italiane

Anche dal punto di vista psicologico, affrontare una nuova battaglia è difficile da affrontare, come ha poi ribadito oggi a Storie Italiane: “Pensavo di aver finito le cure, invece devo continuare con le terapie ogni tre settimane […] mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali”.

Nonostante tutto, la coreografa è ben determinata ad andare avanti con i suoi progetti, ed è molto entusiasta della prossima edizione di Ballando con le Stelle:

