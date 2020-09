Impennata di contagi, numero di tamponi stabili e meno pazienti in terapia intensiva: sono questi i numeri che filtrano dal bollettino della Protezione Civile che da mesi monitora la situazione italiana legata all’emergenza Coronavirus. Sono 1.907 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, 322 casi in più rispetto alla giornata di ieri.

Arrivano in questi momenti gli ultimi aggiornamenti sulla situazione italiana legata all’emergenza Coronavirus. Aumentano i nuovi casi di contagio: 1.907 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nel bollettino del 18 settembre.

Di questo numero, 224 casi sono stati registrati in Lombardia; 208 in Campania; 193 nel Lazio e 179 in Sicilia.

Aumentano i ricoveri in ospedale, calano quelli in terapia intensiva

Aumenta quindi il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus: 42.457 gli attualmente positivi al 18 settembre. Di questi, 39.862 si trovano in isolamento domiciliare mentre 2.387 ricoverati in ospedale con sintomi, con un aumento rispetto a ieri di 39 unità. Cala di 4 unità invece il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, attualmente 208.

294.932 in tutto le persone che hanno contratto il virus in Italia dall’inizio dell’epidemia, quasi 9 mesi fa, cui 216.807 guariti e dimessi dopo essere risultati positivi con la registrazione, nelle ultime 24 ore, di 853 casi.

Quanto ai morti, sono 10 i decessi registrati il 18 settembre, un numero che si mantiene stabile e basso nonostante il picco di nuovi casi di contagio. In tutto, in Italia, le vittime per Coronavirus ad oggi sono 35.668.

Secondo quanto recentemente rilasciato dall’ISS – Istituto Superiore di Sanità – sarebbe tornata a salire l’età media dei nuovi casi di contagio.

