Una vera e propria bufera quella che ha travolto Fausto Leali, il cantante recentemente entrato nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. A farlo cadere nel calderone della polemica, qualche giorno fa, una frase da lui pronunciata su Benito Mussolini che ha fatto drizzare le orecchie al pubblico facendolo urlare: “Squalifica”.

Si era già espressa in merito, spezzando una lancia a favore di Laeali, Iva Zanicchi. A parlare oggi, all’AdnKronos, è il magico paroliere Cristiano Malgioglio la cui invettiva contro Leali invece è fortissima.

Malgioglio bacchetta Fausto Leali

Lui, che al Grande Fratello Vip c’è stato ed ha conquistato folle di persone, le dinamiche del reality le conosce bene e sa anche perfettamente quanto sia importante evitare certi argomenti all’interno della casa.

Tra gli argomenti assolutamente da bandire, per il paroliere Malgioglio, c’è sicuramente la politica. Passo falso invece commesso da Fausto Leali che è così incappato, incastrato pubblicamente, in un’ardente polemica.

Malgioglio contro Leali: “Cominciasse a cantare“

“Fausto Leali ha sbagliato, non doveva mettersi a parlare di politica in un programma come il Grande Fratello, che io conosco perfettamente.

I concorrenti devono lasciare fuori la politica da un contesto come quello, soprattutto quando si tratta di argomenti delicati“, è tuonato Malgioglio ammonendo Leali. “In un reality ci vuole l’amore, ci vuole l’astuzia, ma il problema là dentro è che non hanno nulla da fare, si annoiano e vengono fuori anche discorsi non attinenti Per parlare di politica vadano nei talk show, qui ci devono far sorridere e divertire, come sta facendo la contessa De Blank che io difendo a spada tratta. Leali, prendesse un microfono e cominciasse a cantare!

“.

