Non accenna a placarsi la polemica attorna a Fausto Leali, già a rischio squalifica da questa edizione del Grande Fratello Vip. Il cantante, però, sembra proprio andarsele a cercare: in un video ormai diventato virale, si esibisce in una frase decisamente razzista nei confronti di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. È lui stesso a riprenderlo, dopo che Leali imperterrito continua a chiamarlo “neg*o“.

Fausto Leali, frase razzista a Enock: “Neg*o è la razza“

Per usare un eufemismo, Fausto Leali non si sta aiutando ad evitare la squalifica.

Dopo pochi giorni dalla pesante polemica sulla frase su Mussolini, il cantante ci è cascato ancora e questa volta potrebbe bastare per sancire la sua eliminazione. Mentre erano tutti riuniti in cerchio, Enock ha cercato spiritosamente di conquistarsi un applauso per aver lavato i piatti. Con l’intento di aiutare la sua causa, Leali ha ripetuto per tre volte, a voce molto alta questa frase: “Perché è neg*o non glielo facciamo l’applauso?”

Nel gruppo cala immediatamente il gelo e cresce la tensione, ma lui non sembra curarsene. Si avvicina a Enock e, quando qualcuno gli fa notare che non si dice quella parola, lui rincara la dose: “Ma smetilla, nero è il colore, neg*o è la razza“.

Bufera su Fausto Leali: rischia la squalifica

Immediatamente, gli altri concorrenti capiscono quanto quella frase razzista possa essere fatale per Fausto Leali: “No, no...” dice un concorrente, tenendosi la testa tra le mani e figurandosi già le polemiche. Dal canto suo, Enock prova a spiegare a Fausto Leali il problema: “Da casa ci guardano, non deve passare questa cosa del neg*o, poi dopo diventa una cosa comune” e ancora “È una parola che non deve essere detta“.

“Non bisogna dirla, mai” gli fa quindi eco Leali, ma poi continua peggiorando la sua situazione: “Cosa faccio allora con la canzone Angeli Negri?”, cantata da lui nel 1968.

A quel punto, gli altri concorrenti non sanno più che fare: “Ti prego, non lo dire più“, “Mo’ te fanno la stessa cosa de Mussolini, so cazzi tuoi” sottolinea Patrizia De Blanck, l’ultima dalla quale ci si aspetterebbe un rimprovero dopo le forti parole e litigi dei giorni scorsi.

Il “cappio” attorno a Fausto Leali sembra quindi stringersi ancora di più: sarà lui il primo vip squalificato dell’anno?

Guarda il video

Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsione? pic.twitter.com/1Wakiivbh6 — Trash Italiano (@trash_italiano) September 20, 2020

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

TUTTE le notizie su Fausto Leali