Ha fatto molto scalpore la frase espressa da Fausto Leali nella Casa del Grande Fratello Vip. “Mussolini ha fatto tante cose buone“, la frase incriminata, che ha suscitato un polverone mediatico. Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini ammonisce il cantante per questi riferimenti ad un terribile periodo storico della storia del nostro Paese.

Fausto Leali nella bufera: interviene Signorini

Il Grande Fratello Vip è iniziato all’insegna delle polemiche. A pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del reality, a finire in una vera e propria bufera mediatica è Fausto Leali. Il cantante in settimana ha espresso una frase di dubbio gusto in riferimento all’ex figura del Duce: “Mussolini ha fatto tante cose buone“.

Parole che non sono passate inosservate e che hanno sollevato un polverone mediatico sui social network, con molti che hanno chiesto l’espulsione dalla Casa. Anche alcuni personaggi dello spettacolo hanno detto la loro: Iva Zanicchi ha difeso il cantante, dall’altro lato Cristiano Malgioglio l’ha duramente attaccato. Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini ha voluto affrontare l’argomento con il diretto interessato: “Una frase che nessuno avrebbe voluto sentire.

Tutti i social se ne sono occupati. Ci riferiamo alla battuta che hai fatto su Mussolini“.

Il rimprovero del conduttore: “Politica fuori dal Grande Fratello“

Il conduttore prosegue il suo secco rimprovero: “Ci sono precisazioni da fare e sono dovute: la prima riguarda il discorso delle pensioni, perché è impreciso dire che Mussolini abbia introdotto le pensioni in Italia perché le pensioni social sono state introdotte alla fine del 1960. Secondo è che la politica dovrebbe restare fuori dal mondo del Grande Fratello. Tra l’altro tu non te ne sei mai occupato nel corso della tua vita e carriera“.

La replica di Fausto Leali non si è fatta attendere: “È probabile che le cose che ho detto sono imprecise. Nei giorni di lock-down io mi sono guardato tutti i documentari storici. Ma ho anche detto che Mussolini ha fatto cose orrende. Non so neanche perché quando sei qui, è talmente normale che sembra che tu parli con un amico. Ma mi devo ricordare sempre che sono qua“.

Approfondisci

Grande Fratello Vip, Fausto Leali e la frase su Mussolini: è bufera, chiesta la squalifica

Scandalo Fausto Leali al Grande Fratello Vip: Iva Zanicchi lo difende

Grande Fratello Vip, Malgioglio sbotta contro Fausto Leali dopo le parole su Mussolini