Per Amadeus è di nuovo un anno di grandi emozioni. Dopo l’avventura, ben riuscita, del Festival di Sanremo, ora sono tornati in onda I soliti Ignoti e il prossimo Festival della canzone italiana è di nuovo in mano sua. I mesi appena passati sono stati complicati per tutti, anche per il conduttore per la sua famiglia.

Amadeus preoccupato per il figlio

“Mio figlio Josè era molto cambiato nel lockdown“, ha raccontato il conduttore in una intervista al settimanale Oggi. “Per me e Giovanna è stato straziante osservare questa trasformazione. Non faceva che mangiare, era nervoso.

Poi, finita l’emergenza di quei mesi, è tornato quello di sempre… E siamo stati molto in ansia per Alice (la sua prima figlia, ndr), che ho potuto rivedere solo a luglio, dopo cinque mesi. Lavora in Galizia“. La situazione alla fine si è risolta ma il mondo e l’Italia stanno ancora facendo i conti con la situazione di emergenza sanitaria.

I soliti ignoti di nuovo in onda

I soliti ignoti sono tornati in onda e il programma, come altri della Rai, ha fatto i conti con la positività di uno degli autori: “Io ho fatto il tampone e sono negativo.

È importante accertarsi con i tamponi che tutti i collaboratori stiano bene e sanificare tutto. Questa settimana abbiamo sospeso le registrazioni ma riprenderemo a breve. Non salteremo puntate, sono in onda quelle che avevamo già registrato nei giorni precedenti“, aveva raccontato.

Occhi puntati anche sul Festival di Sanremo però, vero appuntamento per il conduttore Rai. “Il prossimo Festival sarà quello della rinascita, farà da ponte con quello che abbiamo vissuto e ci riporterà nella normalità“, ha raccontato.

Non solo Amadeus però, nel mirino del Festival c’è anche Fiorello: “E spero proprio che Fiorello sia accanto a me… Non gliel’ho chiesto perché non ce n’è bisogno: se avrà piacere di esserci ci sarà. La nostra amicizia prevale su tutto e tutti“.

