Un anno difficile per lo sport vista l’emergenza sanitaria che ha messo sotto scacco il mondo. Intanto però arrivano anche delle buone notizie: Eleonora Boi e Danilo Gallinari diventeranno presto genitori.

Danilo Gallinari presto papà

Il famoso giocatore di basket e la compagna annunciano la gravidanza, come ormai spesso accade, tramite il social network Instagram. La giornalista sportiva è seduta sulla gambe del cestista ed entrambi sorridono felici alla fotocamera mentre coccolano la “pancia”. Una immagine tenera a cui la Boi aggiunge una spiritosa didascalia: “The beginning of an amazing journey“, scrive felice per il nuovo percorso che li aspetta.

Poi però scappa la battuta di fronte a quel ventre: “Non proprio l’inizio…“, aggiunge infatti. Al momento non si hanno ulteriori dettagli, quindi per il sesso e la data del parto bisognerà ancora attendere nuove news dalla coppia.

L’amore tra Danilo Gallinari ed Eleonora Boi

Danilo Gallinari è probabilmente uno dei cestisti italiani più famosi del momento: Nba, 32 anni, e l’amore della giornalista sportiva sarda, 34 anni. I due si sono innamorati due anni e mezzo fa. Gallinari veste la maglia dell’Oklahoma City Thunder negli Stati Uniti e allora la Boi ha scelto di trasferirsi, lasciare l’Italia e raggiungerlo per vivere insieme a lui in America.

Le future nozze tra Danilo Gallinari ed Eleonora Boi

E le nozze? Si chiedo i fan. Sembra che i due avessero intenzione di sposarsi già prima di annunciare la gravidanza, ma come molti altri, i loro piani sono cambiati a causa dell’emergenza sanitaria e della pandemia.

Eleonora Boi ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a 19 anni, quando ha partecipato al noto concorso di bellezza Miss Italia.

In quel momento è cominciata ufficialmente la sua carriera di modella, ma la giovane non ha abbandonato gli studi universitari e intanto è diventata anche giornalista.