Franceska Pepe sta facendo scintille al GF Vip, e non sempre in suo favore. Nell’ultima puntata prima ha alzato la voce litigando con Tommaso Zorzi, poi è stata sgridata da Alfonso Signorini ed ha avuto un battibecco anche per lui, ed infine ha dovuto ammettere che una delle cose che ha sempre raccontato di se stessa non era vera.

Sgridata da Alfonso Signorini

Durante la diretta al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha perso letteralmente le staffe davanti alle urla e all’agitazione di Franceska Pepe, che stava litigando con Tommaso Zorzi.

“Pepeee, sei una grande maleducata! Impara a parlare quando ti viene data la parola. Basta, hai parlato anche tanto. L’educazione prima di tutto”.

Il rimprovero non basta a placare l’animo della pepe, e Signorini è costretto a intervenire di nuovo: “Questa è casa mia, come diceva qualcuno (la Blasi, nda). Io arrivo in punta di piedi, quando dico ‘scusate’, avete il dovere di ascoltarmi. Detesto le urla! Non è il mio stile. Non mi interessa cosa vuoi dire, non c’è altro da aggiungere Pepe”.

Franceska Pepe vs Tommaso Zorzi

Lo scontro tra Zorzi e la Pepe, d’altronde, è ormai quasi quotidiano, benché non sia mai degenerato totalmente.

L’ultimo motivo di tensione è stato il fatto che la modella apostroferebbe continuamente dentro la casa l’influenzar con aggettivi ed epiteti femminili. Zorzi, dal canto suo, si è arrabbiato ed ha deciso di risponderle per le rime: “Tu non sei ironica, tu sei una str**za. Tu tesoro sei fuori di testa sei dissociata. Tu sai che io ho passato anni a piangere al liceo perché mi parlavano al femminile? Parlare ad un gay dandogli della donna è offensivo e non te lo devo dire io”.

Pepe, dal canto suo, si è poi sfogata con Myriam Catania: “Giuro che pensavo di essere ironica, non volevo offenderlo o denigrare i gay. Te lo assicuro, mi sembra che lui ce l’abbia un po’ con me. Io vorrei solo essergli amica ed essere carina con lui, però continua ad attaccarmi. Penso di non essere una persona cattiva e davvero non sono omofoba”.

Franceska Pepe e Miss Universo

Il momento più imbarazzante riguardante Franceska Pepe riguarda però una sua dichiarazione.

Pepe ha infatti raccontato di aver vinto Miss Universo nel 2016, ma online risulta che quell’anno la vittoria non sia andata affatto a lei, bensì ad un’altra ragazza. Signorini non ha perso l’occasione per indagare sul fatto ed ha chiesto la verità alla modella una volta che è andata in confessionale. Lei, a quel punto, ha trattato l’argomento con leggerezza, ammettendo di non essere mai stata Miss Universo: “Eddai che sarà mai, non mettiamo i puntini sulle i”.

