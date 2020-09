Cosa va in onda questa sera martedì 22 settembre in televisione? Ecco la programmazione tv, dominata in parte dalla politica e dalle elezioni di questo weekend.

Questa sera in onda sui canali maggiori canali Rai

Torna questa sera su Rai 1 Imma Tataranni Sostituto procuratore, con la sua puntata numero 1. La serie era piaciuta moltissimo al pubblico della Rai e ora torna in onda dall’inizio. Imma Tataranni è in vacanze quando vede galleggiare in mare un dito di donna mozzato. Solo pochi giorni dopo vengono rinvenuti un braccio e una gamba che appartengono alla stessa persona…

Rai2 invece vuole tenere impegnato il pubblico che vuole ridere.

In onda infatti Enrico Brignano in Un’ora sola Vi vorrei. Uno show di varietà con il comico, musica e divertimento e attualità.

In onda su Rai 3 #cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer: “Tutti i risultati delle elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari, con le possibili ripercussioni sul governo e sugli equilibri della maggioranza e dell’opposizione“, annunciano sui social come programma di puntata.

Guarda il video

https://www.facebook.com/watch/?v=3257362250999101&extid=Z45QXQN5RELBniba

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

In onda su Rete 4 anche Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano che si occuperà naturalmente della situazione politica dopo le elezioni regionali e il referendum confermativo del taglio dei parlamentari.

Ospite in studio la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il programma si occuperà anche dei problemi pratici delle Regioni: trasporto, sanità e sicurezza. A seguire anche un approfondimento sul tema centrale di questo 2020, l’origine del Coronavirus.

Su Canale 5 torna una nuova puntata di Chi vuol essere milionario, il quiz condotto da Gerry Scotti.

15 domande per affrontare la scalata e provare ad aggiudicarsi il montepremi finale di 1 milione di euro.

Su Italia torna invece in onda questa sera Battiti Live – Vodafone Compilation, l’ultimo appuntamento di una serie di concerti andati in onda nel corso dell’estate 2020. Rivedremo quindi Elisabetta Gregoraci che ora si trova dentro la Casa del Grande Fratello vip da meno di una settimana.