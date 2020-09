Cattive notizie per Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei vip è stato multato per scarsa trasparenza sul listino prezzi. A fare un esposto era stato proprio il Codacons che chiedeva alla polizia un controllo.

La multa di Federico Fashion Style

Il parrucchiere vip Federico Lauro, meglio noto come Federico Fashion Style, dovrà pagare una sanzione amministrativa di circa mille euro. Tutto è cominciato con un esposto presentato dal Codacons al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale. L’Ente aveva chiesto di svolgere degli accertamenti in merito ai prezzi dei saloni dell’hair stylist.

In una nota diffusa dal Codacons si legge che si chiedeva “ai Vigili Urbani di attivarsi tempestivamente per adottare tutti gli atti necessari alla verifica dello stato dei luoghi in ogni esercizio commerciale facente capo al sig. Federico Lauri, e verificare se gli obblighi informativi e di trasparenza vengano rispettati; se, in caso di vari trattamenti, venga preventivamente composto un preventivo per rendere edotto il consumatore non solo sulle caratteristiche del prodotto ma anche sul costo complessivo del servizio“.

La Polizia nel salone di Federico Fashion Style

La Polizia Locale di Roma Capitale, allora, si è recata nel salone di bellezza “Federico Fashion Style” che si trova all’interno della Rinascente.

Lì avrebbe quindi accertando l’assenza di trasparenza nel tariffario per il pubblico. A quel punto sarebbe scattata la sanzione.

Federico Fashion Style e il covid

Solo qualche giorno fa, Federico Fashion Style ha detto di essere negativo al Covid dopo essere risultato positivo di ritorno dalle vacanze: “Sono molto felice di essere uscito da questo tunnel scuro.. da questa esperienza ho capito molte cose, ad esempio i veri valori della vita, che la felicità e’ anche in un piccolo gesto, che la vita è una e che nella vita non si deve dare nulla per scontato!

“.

