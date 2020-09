Odissea finita per Federico Fashion Style, colpito dal Covid e ora ufficialmente “fuori dal tunnel” dell’infezione. Il famoso hair stylist delle vip ha condiviso su Instagram un importante aggiornamento sul suo stato di salute.

Federico Fashion Style guarito dal Covid: certificato su Instagram

“Voglio pubblicamente condividere con voi questa gioia…“: inizia così l’annuncio pubblico di Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, sulle sue condizioni di salute dopo il Coronavirus.

Il parrucchiere delle celebrità, volto noto di Real Time con il suo Salone delle meraviglie, ha condiviso su Instagram il certificato che attesta la sua guarigione dal Covid-19.

“Sono molto felice – ha proseguito nel suo messaggio ai follower – di essere uscito da questo tunnel scuro.. da questa esperienza ho capito molte cose, ad esempio i veri valori della vita, che la felicità e’ anche in un piccolo gesto, che la vita è una e che nella vita non si deve dare nulla per scontato!“.

Nel post anche un appello alla prudenza contro il rischio di contagio, prima di sottolineare come il suo sia un caso “fortunato” rispetto a quanti, invece, si sono trovati nella drammatica condizione di finire in ospedale, e anche un annuncio sul suo futuro.

“Io fortunatamente l’ho preso in maniera leggera…. ora volterò pagina e ritornerò alla mia vita, al mio lavoro con la consapevolezza di non abbassare mai la guardia“.

Post di Federico Fashion Style – Fonte: Instagram/Federico Fashion Style

La bufera dopo la denuncia sui mancati controlli

Poco dopo aver scoperto di essere positivo, Federico Lauri aveva denunciato pubblicamente l’assenza di controlli durante il suo viaggio di ritorno dalla Sardegna, scatenando una bufera sul suo caso.

L’hair stylist aveva puntato il dito sulla macchina anti-Covid dopo essere partito dall’Isola con la febbre: “Sulla nave nessuno ci ha controllato la temperatura, e specialmente al ritorno, dove si diceva che facevano i tamponi. La mattina, a Civitavecchia, non ci ha controllato nessuno“.

La storia di Federico (Fashion Style) Lauri risultato positivo al COVID-19#agorarai pic.twitter.com/yiVbqdShXC — Agorà (@agorarai) August 26, 2020

Approfondisci

TUTTO SU FEDERICO FASHION STYLE

Flavio Briatore guarito dal Covid: “Molto meno di una polmonite”

Silvio Berlusconi dimesso dopo il Coronavirus