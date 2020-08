Dopo l’annuncio della sua positività al Coronavirus, Federico Fashion Style lamenta l’assenza di controlli durante il suo viaggio di ritorno dalle vacanze in Sardegna (regione oggetto di un aspro dibattito per l’esplosione di casi dopo l’allentamento delle misure su scala nazionale). E infuria la polemica dopo le sue dichiarazioni in diretta nella trasmissione Agorà.

Federico Fashion Style: “Partito con la febbre, nessun controllo”

Quello di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è uno dei casi “rumorosi” di positività al Coronavirus in questa estate di rovente battaglia contro la pandemia.

Anche lui è uno dei volti noti che ha scoperto di aver contratto l’infezione da Sars-CoV-2 dopo le vacanze. Nell’elenco dei personaggi famosi colpiti dal virus figurano nomi come Flavio Briatore, Antonella Mosetti e Aida Yespica, e fa molto discutere il caso del Billionaire, locale di Porto Cervo dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci, in cui si è scoperto un focolaio di contagi (58 quelli confermati).

“Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo molto bene – ha dichiarato Lauri in collegamento con Agorà –, avevo già un po’ di febbre, ed è risultato negativo.

Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e quindi ho fatto subito il tampone e sono risultato positivo“.

Il volto de Il Salone delle Meraviglie non è asintomatico: ha detto di avere perso gusto e olfatto e di avere una tosse “fortissima”, oltre a dolori articolari e senso di spossatezza. Ha aggiunto di non aver frequentato discoteche e ha dipinto così lo scenario che gli si sarebbe presentato nell’Isola: “Diciamo che la situazione era normale, cioè tutti quanti erano senza mascherina, io nei luoghi pubblici la mettevo, però quando vai nei ristoranti e nei bar comunque la togli.

Controlli non ce n’erano assolutamente“.

Quindi, secondo il volto di Real Time non ci sarebbe stato alcun controllo sulle condotte nella meta da lui scelta per le vacanze. Ma c’è di più, perché Lauri ha lanciato anche un’altra affermazione destinata a scatenare polemiche: “Io sono partito dalla Sardegna che avevo la febbre, sulla nave nessuno ci ha controllato la temperatura, e specialmente al ritorno, dove si diceva che facevano i tamponi. La mattina, a Civitavecchia, non ci ha controllato nessuno“.

La storia di Federico (Fashion Style) Lauri risultato positivo al COVID-19#agorarai pic.twitter.com/yiVbqdShXC — Agorà (@agorarai) August 26, 2020

Gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Su Instagram, Federico Lauri ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha pubblicato anche un video in cui mostra le cure che gli vengono prestate durante l’isolamento domiciliare: “Gli angeli custodi!… Che gran lavoro che fanno questi medici e infermieri! Piano piano tutto si supera… Ci vuole molta pazienza e molta forza di volontà io ce la sto mettendo tutta! Vi tengo aggiornati…“.

La polemica sulle sue dichiarazioni in tv

Le parole del parrucchiere delle vip non sono passate inascoltate, e hanno scatenato critiche a cui lo stesso Lauri ha deciso di rispondere con una serie di Instagram Stories.

Una di queste repliche riguarda Selvaggia Lucarelli che, con un post a tinte sarcastiche, lo ha definito “genio” per essersi messo in viaggio nonostante manifestasse già alcuni sintomi.

La replica del diretto interessato alle varie critiche non si è fatta attendere. Con alcuni video, ha spiegato ai follower di aver proseguito la sua vacanza e di aver continuato ad andare al mare, nonostante un po’ di febbre, alla luce dell’esito negativo del sierologico.

“Pensavo fosse una febbre di gola, ma non legata al Covid. Qualcuno mi dice che ci sono state segnalazioni che dicono che ho viaggiato in aereo il 21 (agosto, ndr).

Io ho viaggiato con la nave, ho mandato il mio biglietto come testimonianza. Lo sbarco a Civitavecchia è avvenuto senza nessun controllo“.

Infine la Story indirizzata Selvaggia Lucarelli, in cui non mancano riflessi pungenti: “Pensa di essere un giudice anche nella vita?“, scrive l’hair stylist richiamando il suo ruolo a Ballando con le Stelle. Ma c’è dell’altro. Poco dopo, Lauri ha tirato in ballo il fidanzato della giornalista, definendolo “orso” (usando il termine “bear”) e augurandosi di incontrarla quanto prima per “aggiustare il suo look“: