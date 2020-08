Continua ad essere molto lunga la lista di vip che in questi giorni hanno dichiarato di essere risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Un lungo elenco tra cui si rintraccia anche Flavio Briatore, l’imprenditore milanese che sarebbe risultato positivo al Covid e ricoverato nella giornata di lunedì al San Raffaele di Milano in condizioni non gravi ma serie.

Coronavirus e vip: esplodono i casi dopo le vacanze in Sardegna

Da Chiara Ferragni e Fedez, marito e moglie che hanno voluto sottoporsi al tampone per il Coronavirus, risultati negativi entrambi, dopo aver trascorso qualche giorni di vacanza in Sardegna a Nilufar Addati, l’ex di Uomini e Donne.

Il caso “Sardegna” legato all’emergenza Coronavirus inizia a preoccupare seriamente alla luce delle numerose personalità che proprio in queste calde settimane estive hanno optato per l’isola come luogo in cui trascorrere le ferie.

Da Andrea Melchiorre a Federico Fashion Style: l’appello ai fan

Tra i tanti turisti, numerosi i vip e tra questi ci sono anche Aida Yespica e Antonella Mosetti, entrambe risultate positive al Covid-19 dopo il tampone. Notizia di ieri invece quella che riguardava un altro ex di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre.

L’ex tronista ha voluto comunicare tempestivamente la notizia sui propri canali social a fronte dei numerosi contatti avuti con i fan in Sardegna che gli hanno chiesto di girare video e scattare foto con lui. “Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il Covid-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se lì avevo fatto il test ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo“, sono state invece le parole del celebre parrucchiere della televisione, Federico Fashion Style.

