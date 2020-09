Sta diventando sempre più grande il caso scoppiato a seguito delle parole di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I due, appena entrati, hanno dovuto risolvere i rancori di una relazione passata, ma non hanno mai detto cosa sia successo. Da altre conversazioni, però, è emersa una shockante ipotesi: Adua e Massimiliano avrebbero fatto parte di una Setta, molto attiva nel mondo dei Vip.

GF Vip, Adua e Massimiliano in una setta?

Ad accendere la spia dell’allarme erano stati proprio loro e quel lungo, infinito abbraccio durante la seconda puntata del GF Vip.

Lui le aveva chiesto perdono per quanto fatto in passato, mentre Adua Del Vesco in lacrime ha continuato a ripetergli quanto male le avesse fatto. Aveva dato anche una dimensione chiara della cosa: “Io stavo morendo di anoressia e non mi hai mandato neanche un messaggio“.

La conversazione che sta tenendo banco ora, però, è un’altra, avuta “privatamente” tra i due ex amanti dopo la diretta. I due, dopo aver parlato della loro relazione, sono finiti a ricordare una persona scomparsa il 9 gennaio, che i giornali hanno ricostruito essere Teodosio Losito, sceneggiatore di fiction come Il Peccato e la Vergogna e Il Bello delle Donne, dove Adua e Morra hanno recitato.

Le serie erano prodotte dalla fallita casa di produzione Ares, tanto che il caso è stato ora ribattezzato “Aresgate”.

“Eri là quando successe?” chiede Morra, ma per Adua è difficile parlarne. “Con quella cosa che è successa – dice l’attrice – lui ha liberato me“. Quindi, passano a parlare anche di una persona chiamata da Adua, in qualche modo collegata al suicidio di Losito.

Di lui, Morra dice: “Io sono convinto che lui sia Lucifero, il Male Supremo“. Qualcosa di cui si sarebbe reso conto solo una volta fuori dalla “situazione”, come dice lui.

La conferma di Barbara D’Urso sulla Setta dei Vip

La seconda parte di questa oscura vicenda arriva da fuori la Casa: a confermare le voci sul “periodo difficile che ci segnerà per tutta la vita” secondo le parole di Adua, è Barbara D’Urso. A Pomeriggio Cinque, la conduttrice parlando della presunta setta ha detto: “Potrebbero essere stati coinvolti altri personaggi, molto ma molto famosi“.

Poi aggiunge: “Posso dire che c’è un’altra persona che non dirò mai neanche sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa“.

La D’Urso si è detta shockata, gli ospiti in studio ricordano il caso di Michelle Hunziker. Ma ormai il Vaso di Pandora sembra aperto e in ogni programma saltano fuori nuove conferme e dettagli.

La testimonianza di Lory Del Santo sulla sua attrice

In ultimo, arrivano anche le parole di Lory Del Santo, intervenuta a Mattino 5 sulla vicenda della presunta Setta dei Vip di cui avrebbero fatto parte Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

La Del Santo ha detto: “Quando stavo preparando The Lady, la mia migliore attrice l’ho mandata a Roma per le stesse fiction. Questa ragazza le hanno cambiato poi nome, è andata a firmare il contrato e poi scomparsa“. Quindi aggiunge: “Mi ha detto: ‘mi trasferirò a Los Angeles per studiare inglese, cambierò numero e da lì l’hanno incorporata in questa… Non so, situazione“.

Per molti osservatori, il peggio deve ancora venire: ora che si parla apertamente di Setta tra i Vip, in molti potrebbero volerne parlare.

