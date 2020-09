Nelle scorse ore i fan di Ballando con le stelle hanno seguito con apprensione il caso abbiamo seguito la notizia che Raimondo Todaro è finito in ospedale. Milly Carlucci è andata a trovarlo in ospedale per vedere come stesse e per rassicurare il pubblico dello show di Rai 1 che lo vede al fianco di Elisa Isoardi.

Milly Carlucci da Raimondo Todaro in ospedale

“Guardate chi è venuta a trovarmi?“, dice Raimondo Todaro rivolto alla telecamera. Il ballerino si mostra piuttosto sorridente e spiritoso, nonostante l’operazione all’appendice appena subita e il ricovero in ospedale.

I due inviano un video direttamente ad Alberto Matano che a La Vita in Diretta segue attentamente quello che succede nella trasmissione della serata di Rai 1. “Deve stare calmo“, sottolinea la conduttrice, e Raimondo Todaro annuisce dicendo che, almeno per ora, lo tengono fermo. “Dolori? Come stai?“, chiede la Carlucci. “Una favola… Mai stato meglio“, dice ironicamente il ballerino.

Guarda il video

Le parole di Elisa Isoardi

“Il ballerino dov’è?“, chiedeva Elisa Isoardi con un po’ di spirito ieri nelle sue Storie Instagram. “Volevo rassicurarvi.

Raimondo si sta operando. È in sala operatoria in questo momento. Un piccolo intervento, di routine…“, aggiungeva, “Io sono preoccupata, mi è caduta una certezza“. Elisa Isoardi ha la speranza di recuperare il suo compagno di danza e maestro in tempo per la prossima puntata del programma: “Milly sicuramente l’asso ce l’ha, non ci deluderà e non vi deluderà. Ci pensa Milly!“, diceva. L’ex conduttrice de La prova del cuoco ora spera ancora di poter ballare con Todaro e proseguirà negli allenamenti.

Approfondisci

Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro bollenti in pista

Ballando con le stelle, bacio appassionato tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Raimondo Todaro rompe il silenzio sul presunto flirt con Elisa Isoardi