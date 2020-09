Secondo falò di confronto a Temptation Island, in questa nuova e scoppiettante edizione targata Alessia Marcuzzi. Anna, dopo qualche incertezza, accoglie la richiesta di Gennaro che, sul finire della scorsa puntata, aveva domandato di incontrarla. La coppia si separerà o uscirà mano nella mano, come Amedeo e Sofia?

La scelta di Gennaro: “Richiedo il falò“

Nuovo appuntamento con il docu-reality dei sentimenti di Canale 5. Temptation Island torna con una nuova e ricca puntata in cui i nodi da sciogliere sono numerosi. A cominciare da un conto rimasto in sospeso che ha lasciato nel dubbio i telespettatori: Anna accetterà il confronto con Gennaro?

Il ragazzo aveva chiesto di rivedere la fidanzata in un falò decisivo e il più possibile chiarificatore, dopo alcune parole che non gli sono andate proprio giù. “I genitori di Gennaro gli hanno insegnato zero. Valori zero. In quella famiglia c’è crisi di valori, il fallimento è anche dei suoi genitori“: parole che hanno mandato su tutte le furie il giovane ragazzo napoletano. Il suo sfogo: “Si dimostra la persona che è, è uno schifo.

Mettere la famiglia in mezzo è un po’ brutto, i miei non se lo meritano. Richiedo il falò di confronto, sennò peggiorerà sempre di più“.

Anna e Gennaro, destini al bivio

Alessia Marcuzzi accoglie la richiesta di Gennaro e si precipita al villaggio delle fidanzate per comunicare ad Anna la sua intenzione. La ragazza, però, da subito vuole negare questa possibilità: “Non lo voglio perché fino ad oggi non si è messo a confronto con i problemi. Io gli ho detto ‘Tu devi stare là dentro, devi vedere e capire, sennò io cosa sto a fare qua?’ Il burattino in questa relazione sono io e mi sono scocciato.

Io oggi mi sento di non essere più un burattino“. La conduttrice informa Gennaro della scelta della ragazza. Lui, tornato al villaggio, si sfoga con i compagni di viaggio: “Non ha accettato, chi ha la coscienza pulita viene. Sono da anni che ne sento troppe, anche mia mamma. Mia mamma è una donna, mia sorella sono donne, ma di cosa parla questa?“.

Un infuocatissimo confronto

Ma, ascoltando i consigli di Alessia Marcuzzi, alla fine Anna acconsente ed accetta il confronto.

E, a seguito di alcune improvvise indecisioni di Gennaro sulla possibilità del confronto da lui stesso richiesto, il fatidico falò ha finalmente luogo. I toni sono subito infuocati e Alessia Marcuzzi, attenta spettatrice, prova ripetutamente a rasserenare gli animi. Subito Anna fa un’importante accusa: “Mi hai fatto sentire un burattino“. Ma la replica di Gennaro è glaciale: “Io penso seriamente che tu sia un parassita. Cosa ca**o fai dalla mattina alla sera? Quali sono i tuoi compiti? Ti umili da sola e non te ne rendi conto, e hai umiliato me e la mia famiglia.

Se sei una signora Anna, non ti comporti così. Non sei una donna“. Poi continua: “Quando ci sei stata per tu? Mai. Per me vali sotto zero“.

Finale amaro: la coppia si dice addio

Il principale argomento di scontro sono le disponibilità economiche del ragazzo, più volte questione di attrito tra i due. Gennaro la accusa di essere troppo materialista ed attaccata ai soldi e, alla sua mancata risposta, sbotta: “Basta, me ne voglio andare!“. La Marcuzzi prova a farlo ragionare e, in un momento di tranquillità, si rivolge ad Anna e rivela: “Ti volevo sposare“. La ragazza replica: “Io avevo paura di sposarlo perché la minima libertà mentale che avevo, lui mi chiudeva in casa e basta.

Non c’è più dialogo tra di noi, ci siamo persi“.

Alla domanda fatidica della conduttrice, Anna dichiara: “Voglio uscire senza di lui, perché ho vissuto giorni con persone sconosciute e ho capito che forse è ora di ritornare alla mia vita, perché io ho preso Anna e l’ho consegnata nelle sue mani. E poi pian pian Anna si è smontata“. Le fa eco Gennaro: “Io chiudo davvero e basta. Hai ragione, sei una bravissima ragazza ma sei la vittima della situazione.

Mi dispiace, ma me ne vado“. L’amara conclusione di una storia d’amore lunga 6 anni ma segnata da tante, troppe incomprensioni.

