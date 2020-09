Belen Rodriguez ha da poco compiuto 36 anni, un bel traguardo per la showgirl argentina che ha deciso di festeggiare insieme agli amici, alla famiglia e ad Antonino Spinalbese, l’uomo che pare aver conquistato un pezzo di cuore della showgirl, anche se ancora non ci sono certezze.

Il compleanno di Belen

Per il suo compleanno Belen è stata travolta da una grande festa insieme alle persone che ama di più e ha poi condiviso sui social un video dell’evento. “Grazie per tutto quest’amore! È stata una sorpresa inaspettata per me, grazie alla mia famiglia, che più bella di così ancora la devo trovare!

“, scrive su Instagram la showgirl argentina. “Grazie ai miei amici che mi sono sempre accanto e non se ne vanno mai, e un grazie forte alla vita, che non smette mai di stupirmi, regalandomi emozioni indescrivibili“, aggiunge ancora. Un momento di gioia evidente e condivisa con tutte le persone che le stanno a cuore.

Il commento su Stefano De Martino

C’è però sempre chi vuole mettere il dito nella piaga o, almeno, gettare ombre su un compleanno che dovrebbe essere solo fonte di felicità.

Si sa che a molti fan della conduttrice, piaceva la coppia Rodriguez-De Martino, ma ormai la loro relazione sembra definitivamente naufragata. Un fan, nei commenti, fa gli auguri di compleanno alla showgirl, e poi aggiunge: “I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede“. Non ci sono nomi ma il chiaro riferimento è a Stefano De Martino. Belen legge e non ci sta, la risposta è tra le più piccate che abbia mai dato a un fan sui social: “Ma chi????

Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono“. Almeno per Belen sembra che la felicità sia ormai ritrovata.

