L’estate è stata segnata dalla crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez e dall’immancabile triangolo Marcuzzi-Da Martino-Belèn, smentito da tutti i protagonisti. Negli ultimi giorni il conduttore di Made in Sud è stato pizzicato in compagnia di quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma, Fortuna, una bellissima mora. Intanto Belen continua a essere pizzicata con Antonino Spinalbese, di lavoro hair stylist.

Belen con Antonino Spinalbese

Belen certo non si nasconde e perché dovrebbe, del resto. La showgirl argentina ha immortalato Antonino Spinalbese nelle sue Storie di Instagram, taggandolo anche, durante una cena insieme.

Resta da sottolineare come i due però non fossero a una cena romantica da soli. Con loro ci sono gli amici Mattia Ferrari, Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio, con cui Belen sta trascorrendo molto tempo, utile per recuperare dalla rottura con Stefano De Martino.

È nato un amore?

Belen avrebbe conosciuto Antonio Spinalbanese a Ibiza grazie a un’amicizia in comune, quella di Patrizia Griffini, ex gieffina molto legata al clan Rodriguez. Antonio Spinalbanese avrebbe raggiunto Ibiza per occuparsi del look di Belén, e tra i due sarebbe nato qualcosa.

Il settimanale Vero avrebbe anche sorpreso i due a Milano, mentre si scambiano baci appassionati. La conoscenza tra i due va avanti e chissà che non si trasformi con il tempo in qualcosa di più.

Stefano De Martino trasloca

Intanto la rottura tra Belen e Stefano è sempre più definitiva, tanto che l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi avrebbe traslocato. Le prove si troverebbero sul suo profilo Instagram, dove De Martino ha condiviso la foto di un oggetto imballato in strada, pronto per essere trasportato.

In didascalia: “Bringing some music to my new place”.

