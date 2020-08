È stata un’estate dura per Belén Rodriguez, dopo la separazione con Stefano De Martino. La showgirl, hanno raccontato vip a lei vicini, ha sofferto molto e non sembra disposta a perdonare l’ex marito.

Non è chiaro cosa abbia sancito la parola fine, ma sembra che il conduttore di Made in Sud abbia tradito la modella e per mesi è impazzata l’ipotesi del flirt con Alessia Marcuzzi. Belén sembra aver superato questa dura rottura, forse proprio grazie a una nuova fiamma, conosciuta a Ibiza e molto discreta.

Belén Rodriguez: è Antonio Spinalbanese la nuova fiamma?

Chi sperava che Belén Rodriguez e Stefano De Martino tornassero sui loro passi e si dessero un’altra possibilità è rimasto deluso. Troppa l’amarezza della modella argentina, che ha passato vacanze separate da De Martino. L’ex coppia si è divisa il tempo con Santiago, che è volato a Ibiza insieme alla madre, meta di Belén dopo l’addio a Gianmaria Antinolfi, liaison durata il tempo di una vacanza a Capri e subito finita.

A godersi l’isola insieme alla showgirl sarebbe stato Antonio Spinalbanese, conosciuto proprio a Ibiza grazie a un’amicizia in comune.

A fare da Cupido sarebbe stata Patrizia Griffini, ex gieffina molto legata al clan Rodriguez. Antonio Spinalbanese, aitante l’hair stylist dei vip a Milano, avrebbe raggiunto Ibiza per curare il look di Belén, ma tra i due sarebbe scoppiata la scintilla. Tra l’altro Vero avrebbe sorpreso i due a Milano, mentre si scambiano baci appassionati, segno che il flirt non è morto durante le vacanze.

La copertina di Vero su Belén Rodriguez

E Stefano De Martino?

De Martino nel frattempo fa ancora i conti con lo scandalo Alessia Marcuzzi.

Roberto D’Agostino, in un’intervista a Novella2000 ha raccontato: “Una storia che ha coinvolto personaggi di primo livello. (…) Una trama fantastica. Hanno smentito o taciuto? E che altro dovevano fare? Avevano tutto da perdere e niente da guadagnare. È partito il teatrino familiare che mette tutto in sordina“. Non si esclude però che il conduttore stia provando a riconquistare Belén, con cui ha condiviso non poche tappe di questa calda estate.