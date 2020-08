Un vero e proprio post a specchio riflesso… di luna. Difficile intuire cosa stia realmente accadendo tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino dopo che il loro rapporto sembra essersi incrinato nuovamente e in maniera indelebile. Dapprima i rumors sui presunti tradimenti del ballerino ai danni dall’argentina, tra cui il fantomatico flirt con Alessia Marcuzzi prontamente smentito, poi le litigate, gli avvistamenti in barca. Ora, a spezzare un flusso continuo di gossip su di loro e rispettivi “nuove fiamme”, arriva un post che li rivuole più vicini.

Stefano De Martino e Belén Rodriguez: il doppio post è sospetto

Al fianco di lui ne sarebbero passate di più in questo ultimo mese che nella vita, si potrebbe dire, a giudicare dalla continuità con la quale i settimanale di gossip pubblicizzano “nuove possibili fiamme” di Stefano De Martino.

Al fianco di lei invece, Belén Rodriguez, ci sarebbe Gianmaria Antinolfi, o almeno così lasciano credere alcune fotografie scattate dai paparazzi. La verità però, come un’odorosa pantera, sembra lasciare il segno del suo passaggio in ogni parte senza mai fermarsi davvero.

Dietro lo stesso scatto si nasconde una dedica?

Arriva in queste ore quasi come un colpo di scena dopo stoccate e frecciatine social, un post a “specchio” che potrebbe suggerire un certo riavvicinamento tra i due. Qualche giorno fa Stefano De Martino ha infatti pubblicato uno scatto in riva al mare, il riflesso della Luna (ma anche Sole, qualcuno suggerisce) sull’acqua. Un bellissimo scatto con tanto di corredo: “Aspettando la Luna“. Un post come un altro se non fosse arrivato, a distanza di qualche ora, un post molto, molto simile pubblicato dall’argentina.

Anche in questo caso si tratta del riflesso di una luna sul mare con tanto di didascalia: “Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti“.

Un botta e risposta più disteso e che suggerisce qualcosa in più? Una distensione dopo la guerra degli ultimi mesi? Impossibile saperlo sebbene nei commenti in tanti abbiano caldeggiato quello che sarebbe un ritorno di fiamma-bis.

