L’estate è iniziata con la rottura tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino e il gossip ha continuato a investigare i motivi di questo addio. Dagospia ha gettato ulteriore carne al fuoco con la notizia, secondo Roberto D’Agostino certa, che il conduttore di Made in Sud abbia tradito la bella modella argentina con Alessia Marcuzzi. Non sono mancate le smentite, ma ora De Martino sospetterebbe che dietro la diffusione dell’indiscrezione ci sia proprio Belén.

Stefano De Martino sospetta Belén per la soffiata

La presunta liaison tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi impazza e il settimanale Nuovo getta ora nuova luce su come sia successo.

“Stefano si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen Rodriguez, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi“, dichiara una fonte vicina al ballerino.

L’idea che sia stata davvero la showgirl argentina a scatenare il caso turba molto il conduttore: “Questo non lo fa stare sereno. L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire. Lui si è sempre fidato davvero di sua moglie perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico“, conclude l’amico.

La fuga a Ibiza di Belén

Vero o meno, l’accusa sembra non scalfire Belén Rodriguez, che si è ritirata a Ibiza insieme all’amico Mattia Ferrari, identificato erroneamente come nuova fiamma. Belén sembra invece essersi consolata insieme all’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, con cui non è mancato un bacio passionale.

Ma le frecciatine a De Martino non sono mancate, come dimostra una Storia su Instagram in cui sembra confermare il presunto tradimento dell’ex marito. De Martino intanto si gode il mare del Golfo di Napoli insieme al piccolo Santiago, con cui si concede gite in barca che ha chiamato come il figlio e che sembrava pronto a vendere.