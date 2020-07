Il rapporto tra Belén Rodriguez e la nuova fiamma Gianmaria Antinolfi si fa sempre più serio. La showgirl argentina è volata ad Ibiza per le vacanza assieme al figlio Santiago e ad amici. E proprio lì, qualche giorno dopo, l’ha raggiunta l’imprenditore. Il settimanale Chi ha paprazzato i due di sera e, in braccio ad Antinolfi, c’è il piccolo Santiago.

Belén e Gianmaria in vacanza insieme

La rottura tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è ormai conclamata. I due hanno deciso di prendere strade separate dopo alcuni fatti, a noi ancora ignoti, che hanno minato stabilità e certezze della loro relazione.

Ora, però, entrambi hanno deciso di cambiare pagina. Lui è stato pizzicato con un’altra Rodriguez, la modella venezuelana Mariana. Lei, invece, ha trovato conforto in Gianmaria Antinolfi che, da grande amico qual era, sta diventando qualcosa di più. Il settimanale Chi li ha paparazzati insieme a Capri e tra di loro è scoccato un appassionato bacio. La frequentazione tra i due, però, sta continuando. Belén è andata in vacanza ad Ibiza assieme al figlio Santiago e ad alcuni amici.

Proprio alle Baleari l’ha raggiunta Gianmaria Antinolfi, con il quale la showgirl ha passato alcuni giorni insieme.

Santiago in braccio a Gianmaria: la foto

Sempre il settimanale Chi ha pizzicato la coppia insieme di sera, mentre si appresta a salire in macchina per rincasare nella tenuta che Belén possiede ad Ibiza. E, in braccio ad Antinolfi, compare Santiago. L’imprenditore e la showgirl sembrano voler fare sul serio e, anche se non si definiscono ancora coppia fissa, le basi ci sono tutte.

Negli scorsi giorni la madre del ragazzo è intervenuta esprimendo la sua opinione su questo rapporto di complicità fra il figlio e Belén.

La donna ha rivelato: “Belén e Gianmaria si sono conosciuti alla festa per il 35 anni di lui. Ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Conoscevo il menù, la scelta della musica. E sapevo che ci sarebbe stata anche Belén“. A seguire ha commentato la possibilità di vedere il figlio e la showgirl fidanzati. “Sono felice di vedere mio figlio con Belén? Diciamo che sono un po’ stordita dal vortice del gossip in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà“.

Belèn Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, parla la madre di lui: “Sapevo che ci sarebbe stata”