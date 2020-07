I fan di Belèn Rodriguez hanno tirato un sospiro di sollievo quando sono circolate le foto di Belèn di nuovo sorridente, mentre baciava Gianmaria Antinolfi a Capri.

Se sia amore o solo un flirt passeggero, con l’imprenditore campano, è tutto da vedere: a parlare, ora, è la mamma di lui, che pare sia stata indiretta organizzatrice dell’incontro galeotto dei due.

Belèn e Gianmaria Antinolfi: flirt o amore?

È troppo presto per dire se la bella showgirl abbia dimenticato l’ex marito, ma sicuramente Belèn sta cercando di superare l’enorme dolore che l’ennesima rottura con De Martino avrebbe portato.

Al suo fianco, secondo molti, in questo momento ci sarebbe Gianmaria Antinolfi, che però sarebbe assente a Ibiza, dove la Rodriguez passa abitualmente le vacanze.

La madre: “Ho organizzato io quella festa”

La madre di lui, Esmeralda Vetromile, ha però confermato che i due si frequenterebbero: “Belen e Gianmaria si sono conosciuti alla festa per il 35 anni di lui. Ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Conoscevo il menù, la scelta della musica. E sapevo che ci sarebbe stata anche Belen”. La Rodriguez, ha spiegato la Vetromile, si sarebbe messa a ballare e a cantare alla festa.

Gianmaria Antinolfi e Dayane Mello

In quel momento Antinolfi pare stesse frequentando Dayane Mello, che sarebbe stata lasciata proprio per Belèn: “Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente”.

L’opinione della madre di Antinolfi

Il gossip ha travolto Antinolfi, e questo pare abbia un po’ spiazzato la Vetromile: “Sono felice di vedere mio figlio con Belen?

Diciamo che sono un po’ stordita dal vortice del gossip in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà”.