Stefano De Martino si gode l’estate a Napoli dopo la rottura con Belén Rodriguez. La storica coppia è stata letteralmente travolta dal gossip, che ha attribuito al conduttore di Made in Sud un flirt con Alessia Marcuzzi, smentito da tutte le parti interessate.

Ricompare anche Emma Marrone all’orizzonte, dopo essere stata citata dalla stessa Belén. La cantante scambia cuoricini su Instagram con De Martino, suo storico ex. E l’ultimo segnale di allontanamento definitivo dalla modella argentina è la decisione dell’ex ballerino di Amici di mettere in vendita il gozzo simbolo del loro riavvicinamento.

Stefano De Martino vende il “Santiago”

Il gozzo è stato teatro del ritorno di fiamma con Belén Rodriguez. Stefano De Martino postò una foto con l’ex moglie intenta a prendere il sole sulla barca a cui ha dato il nome del figlio, Santiago. I fan andarono in delirio all’annuncio che la coppia ci stava riprovando, un tentativo purtroppo ora naufragato.

Il “Santiago”, un bellissimo gozzo arredato in stile vintage, è stato messo in vendita per un cifra di circa 290mila euro. Troppi i ricordi per il conduttore che ha quindi deciso di liberarsene?

Le immagini della bellissima modella che prendeva il sole sui cuscini del gozzo possono essere difficili da cancellare.

Ormai sarebbe finita con Belén

Per quanto i fan della coppia abbiano sperato di vederli tornare insieme (ancora), sembra che l’ex coppia abbia preso strade separate. Belén Rodriguez è stata vista scambiarsi baci con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano con cui è stata vista anche al compleanno di lui a Capri.

Stefano De Martino intanto sembra godersi le vacanze insieme agli amici nel golfo di Napoli. Non mancano foto malinconiche di tramonti e i like di vecchie fiamme come Emma Marrone.

Il ballerino è costretto comunque a smentire ogni sorta di flirt e rumors sui motivi per cui è finita con la modella argentina. I più informati mormorano di un tradimento ai danni di Belén, la quale ha comunque smentito che la liaison sarebbe stata con la conduttrice Alessia Marcuzzi.

