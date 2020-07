Una rottura che si porta dietro strascichi importanti, data la fama dei due interessati. La fine della storia tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto impazzire il gossip, con l’ultima notizia del presunto tradimento del conduttore con Alessia Marcuzzi, il quale è stato prontamente smentito da De Martino.

Intanto la modella argentina si gode il sole di Capri, dove sta festeggiando il compleanno di Gianmaria Antinolfi. Belén però non rinuncia a mandare un messaggio molto speciale all’ex, citando Emma Marrone.

Belén Rodriguez come Emma: “E adesso siediti…”

Quando l’argentina ha conquistato il cuore dell’allora ballerino di Amici, nel 2012, Stefano De Martino era impegnato con la collega Emma Marrone.

E di fronte al tradimento, la cantante salentina si era esibita con una splendida cover di Bella Senz’Anima, grande successo di Riccardo Cocciante.

Mentre sul palco di Amici Emma, fresca di successo al Festival di Sanremo, cantava, la nuova coppia si trovavano dietro le quinte. La cantante ha spiegato bene cosa significava la scelta di quella canzone: “Sarà la mia conferenza stampa ufficiale: non scelgo mai a caso, l’ho scelta per esorcizzare un sacco di cose“.

Il post dell’argentina

Adesso tocca alla modella vivere la stessa situazione, almeno secondo le indiscrezioni. Belén ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram con la foto di una sedia di vimini e la didascalia: “E adesso siediti…“, l’incipit proprio di Bella Senz’Anima. Un segnale che sembra impossibile da fraintendere, probabilmente una citazione voluta a Emma Marrone.

Il post Instagram di Belén Rodriguez

Il week end a Capri con Gianmaria Antinolfi

Dopo la rottura, ogni genere di “nuove fiamme” sono state affibbiate a Stefano De Martino e Belén Rodriguez: dall’amica storica che si trovava a bordo della barca insieme al fidanzato e al conduttore, allo stylist amico della modella argentina e dichiaratamente gay.

L’ultima indiscrezione parla dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi come nuova liaison di Belén, che si trova a Capri proprio per festeggiare il suo compleanno, insieme al fratello Jeremias e alla sua fidanzata. Il gossip impazza su una possibile storia tra la modella e l’imprenditore, ma dopo il post su Instagram dell’argentina sembra improbabile che Belén abbia già spazio per qualcun altro nel suo cuore.