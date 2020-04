Anche se la storia tra Emma Marrone e il ballerino Stefano De Martino si è conclusa ormai molto tempo fa, alcuni fan hanno ancora delle domande in sospeso. Alcune gliele ha fatte una piccola fan durante una diretta social, chiedendo ad Emma del rapporto con Belén (attuale compagna di Stefano).

La fan chiede:“Emma, hai perdonato Belén?”

Emma Marrone era in diretta su Instagram in collegamento con lo scrittore Luca Bianchini. I due hanno dato la possibilità ai fan di intervenire con domande e curiosità. Tra gli utenti collegati anche una mamma con le sue bambine.

È stata la stessa mamma a mettere in guardia Emma sulle domande “cattive” che le figlie erano intenzionate a farle. La cantante, com’è solita fare, si è mostrata disponibile e pronta a rispondere. “Emma hai perdonato Belén?”, è quello che una delle bambine le ha chiesto. La cantante, con un sorriso, le ha ribadito che “Assolutamente, ma non dovevo perdonare Belén semmai…Ci mancherebbe altro, non ha fatto niente di male. Mettiamola così”. Emma, poi, è ritornata sul siparietto anche durante il resto della diretta, incredula che una domanda del genere potesse provenire da una bambina così piccola.

“Avrà avuto 5 anni, non era nemmeno nata quando è successo”, ha concluso.

La rottura con Stefano nel 2012

Emma e Stefano erano fidanzati nel 2012, anno durante il quale lui ha conosciuto Belén, innamorandosene perdutamente. Tutto è cominciato durante la trasmissione Amici. In quell’anno andava in onda l’edizione numero 9, in cui il ballerino e la showgirl si incontrano per la prima volta. Tra di loro ci fu immediatamente una passione travolgente, la stessa che li porterà ad avere un figlio e a sposarsi l’anno successivo.

A distanza di 10 anni dall’accaduto, tuttavia, la showgirl argentina ha recentemente fatto delle dichiarazioni sulla cantante e di come all’inizio della storia con De Martino lei tentasse di copiare la sua ex Emma. Nonostante questo, pare che sia tornato il sereno fra tutti e tre.

Emma:“Il mio uomo ideale? Deve essere ironico”

“Non mi piace il genere romantico”, ha ammesso Emma quando Bianchini le ha chiesto il suo prototipo di uomo ideale. Per la cantante, infatti, è importante che la persona al suo fianco sia intelligente e abbia molto senso dell’umorismo.

Insomma, sì agli uomini ironici, meno a quelli sdolcinati.

