La showgirl argentina Belen Rodriguez è tornata a parlare del suo grande amore, domandandosi se il proprio affetto sia stato ricambiato e se abbia ricevuto tutto ciò che ha dato. La modella argentina, che ha affidato ad Instagram le sue parole, è sposata con l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino, da cui ha avuto il piccolo Santiago, anche se fra i due sembra esserci aria di crisi. Parole di conforto e supporto per la Rodriguez sono arrivate da Simona Ventura, mentre il fratello Jeremias ha raccontato di essersi confrontato con il cognato sulla questione.

Il grande amore di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha conosciuto Stefano De Martino ad Amici nel 2012, quando il giovane vi partecipò come concorrente. Fra un pettegolezzo e l’altro la loro relazione si è evoluta fino al matrimonio, celebrato nel 2013. Lo stesso anno i due hanno avuto un figlio, Santiago e nonostante la coppia si sia lasciata nel 2015, è poi tornata unita lo scorso anno. Nelle ultime settimane si sono diffuse sul web diverse voci che indicavano come nuovamente in crisi la loro relazione.

Stefano De Martino si è infatti recato a Napoli per registrare le puntate del programma comico di Rai 2 Made in Sud, lasciando sola Belen, e questo particolare aveva scatenato le prime voci sulla loro crisi, avvalorate anche dai presunti litigi della coppia durante i mesi di quarantena.

I rumor trapelati sembrano indicare che De Martino abbia tradito Belen, secondo quanto riportato da alcune persone vicine al ballerino, mentre la presentatrice argentina ha seminato indizi sui social.

Belen e l’amore dato: “Ne ricevo altrettanto?“

Belen Rodriguez intanto ha espresso, in un lungo messaggio pubblicato su Instagram, i suoi dubbi sull’amore dato e su quello ricevuto.

“Ognuno riceve quel che da?” ha esordito la presentatrice argentina. “Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero?” si è chiesta. Per poi aggiungere: “Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono..…” ha commentato.

“Quando ero piccola – ha raccontato la Rodriguez – ne ero assolutamente convinta, mi nutrivo di questo concetto semplicemente perché da piccola ne ho ricevuto tanta ma tanto amore!”.

“Avete mai sentito la frase? non fare mai all’altro quello che non vorresti ti facessero?” ha scritto, e i followers della modella hanno subito collegato queste parole alla relazione con De Martino.

Il post su Instagram si conclude poi con un’altra domanda, unita ad un profondo desiderio. “Quindi io vorrei fare un passo indietro, e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere quel che do? Si potrà fare?” ha scritto Belen. “Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà, mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore” ha concluso prima di firmare il post.

Immagine Instagram di Belen Rodriguez

Il supporto di Simona Ventura

Le parole di Belen Rodriguez pubblicate su Instagram hanno ricevuto molto affetto da parte dei fan della presentatrice argentina, che ha ricevuto molte testimonianze di vicinanza. Fra i tanti commenti di solidarietà è arrivato quello di Simona Ventura, che ha voluto dare alcuni consigli alla collega.

“Cara Belen – ha esordito l’esperta conduttrice – sei una bella persona e io ti voglio bene. Per quanto mi riguarda, penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l’irriconoscenza, non avrei fatto del bene” le ha scritto.

“Detto questo, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere pazienza di aspettare il momento giusto” ha quindi terminato il suo messaggio.

La rabbia di Jeremias Rodriguez

La complicata vicenda sentimentale fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino coinvolge però anche gli altri membri della famiglia della modella argentina. Il fratello Jeremias, che già in passato ha seminato indizi sulla coppia, su Instagram ha scritto “Mi dite in che giorno si festeggia Santa Falsità? Perché devo mandare gli auguri a un po’ di persone“.

Alcuni followers, visto il post, lo hanno accusato di interferire fra i due. “Sei una persona immatura smettila con tutte ste frecciatine..” gli ha scritto un utente “per una volta state fuori dalla vita di tua sorella, come fa la famiglia di Stefano!! Siete pesanti.” ha commentato.

Il fratello di Belen e Cecilia, che si dice possa essere incinta, non ha però preso bene le accuse, e ha risposto con fermezza. “Siete voi i malati mentali a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita…” ha scritto Jeremias.

“Quello che dovevo parlare con Ste, l’ho già fatto e mettendoci la faccia. Buona vita fuc**ng fakeeee…”. Poi, in stampatello, ha concluso: “Ribadisco non farei mai un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita..”

Immagine Instagram di Jeremias Rodriguez

Approfondisci

Belèn Rodriguez, il lato nascosto: “Sono più comica di come mi racconto”

Belén Rodriguez e Stefano De Martino i nuovi Vianello: la proposta