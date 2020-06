Cecilia Rodriguez potrebbe essere incinta, secondo quanto suggeriscono le voci che si sono diffuse negli ultimi giorni. I dubbi sulla gravidanza della sorella minore di Belen Rodriguez nascono da alcune immagini e video pubblicati dalla stessa Cecilia e dal compagno Ignazio Moser su Instagram. Altri indizi arriverebbero poi dalla stessa Rodriguez che ha raccontato di aver preso qualche chilo, e dalla dieta cominciata dalla modella.

La vacanza sul Lago di Como e la pancia di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017, a cui hanno entrambi partecipato come concorrenti.

Qui è nata la storia d’amore, che non si è mai interrotta e prosegue ancora oggi. Ora, dopo la quarantena che hanno trascorso insieme, i due innamorati si trovano da qualche giorno in una villa in riva al Lago di Como, insieme a Belen Rodriguez con il piccolo Santiago, Jeremias Rodriguez e altri amici.

La vacanza viene quotidianamente documentata sui social da tutti i partecipanti, e, fra le varie immagini pubblicate, c’è un video che mostra Cecilia Rodriguez esibire una pancia che sembra più grande del solito.

Questo particolare ha dato vita a numerose voci che suggeriscono uno stato interessante per la modella argentina.

Fotogramma video con Cecilia Rodriguez (da Instagram)

Nessuna smentita dalla coppia

Al momento, la coppia non ha smentito queste voci, nemmeno con un video o una storia su Instagram. Né sembra che abbiano risposto ai commenti dei fan sul popolare social network. Di certo va ricordato che la Rodriguez e Moser hanno espresso il desiderio di mettere su famiglia e di volere un figlio.

Sembra invece che i due innamorati si stiano divertendo a seminare indizi, perché Ignazio Moser, in una storia Instagram di poche ore fa ha lasciato intendere che Cecilia si sia messa a dieta.

L’ex ciclista ha pubblicato una foto in cui la modella argentina è intenta a mangiare un’insalata, aggiungendo che vedere la “Chechu” a dieta “fa un certo effetto“.

Storia instagram di Ignazio Moser

I chili in più di Cecilia Rodriguez

In un altro video pubblicato su Instagram, e successivamente rilanciato dai fan della coppia e da alcuni siti di gossip, si vede Cecilia Rodriguez scherzare con uno degli amici presenti nella villa, Mattia Ferrari.

L’ex concorrente del GfVip afferma di essere lì “con qualche chilo in più, ma va bene”, dice, prima di specificare, spinta dai commenti dell’amico, che “sono sei, sono sette”.

Nel video la modella racconta anche cosa prevede la sua dieta: “un’insalata di lattuga, pomodoro e uova”. E ai commenti che le vengono fatti su dove siano finiti i dolci e altre prelibatezze mangiate durante la quarantena, la Rodriguez si tocca la pancia, forse ad indicare che i chili in più siano in realtà una conseguenza dell’inattività fisica in periodo di quarantena.

Una coppia innamoratissima

In ogni caso Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia innamoratissima.

I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip nel 2017, e rappresentano ancora oggi una delle numerose coppie nate nella casa del reality. Da allora non si sono più separati, mostrandosi spesso insieme sui social.

Ed è proprio quello che stanno facendo anche in questi giorni a dimostrazione che, con o senza gravidanza di Cecilia, i due sono molto uniti. In una delle ultima foto insieme i due si mostrano abbracciati e Moser dedica parole d’amore per la Rodriguez: “Ogni giorno mi rendi una persona migliore… grazie Chechunita mia”.

Immagine Instagram di Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez

