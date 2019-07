Stefano De Martino e Belén Rodriguez sono di nuovo una coppia e, tra gravidanze smentite e presunte nozze bis, il ballerino ha confessato di aver faticato (e non poco) per riconquistare il cuore della bella argentina. Stefano De Martino ha anche detto che, dopo il riavvicinamento con sua moglie, si sta godendo il tempo trascorso con lei e il loro figlio, Santiago, a tempo pieno.

Stefano De Martino e la fatica per riconquistare Belén

Stefano De Martino ai microfoni di Diva e Donna ha rivelato di aver lavorato sodo per riconquistare Belén Rodriguez, dopo la loro separazione avvenuta nel 2015, a distanza di 2 anni da quel matrimonio che aveva suggellato il loro legame. Stefano De Martino ha detto a chiare lettere: “Come per tutte le cose preziose, anche per questa ho faticato e ho fatto dei sacrifici. Per riconquistare Belen mi sono letteralmente rimboccato le maniche“.

Insomma, per ricostruire la sua famiglia Stefano De Martino ci ha messo davvero tanto impegno, stando a quanto dichiarato. Ora, il ballerino si destreggia tra tanti impegni professionali, dopo il successo di Made in Sud, ma con un’unica priorità, stare con la sua famiglia. Stefano De Martino ha svelato: “Nella vita si corre, tra mille impegni: sto imparando anche a godermi ogni preziosissimo istante con la mia famiglia“.

La gravidanza bis smentita ma non esclusa in futuro

Stefano De Martino ha messo un punto di recente alle indiscrezioni su una presunta gravidanza di Belén, non escludendo comunque l’eventualità che capiti di concepire un secondo figlio, dopo il bellissimo Santiago. Il ballerino ha detto: “Io e Belén per il momento non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, ma siamo fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino“.

A suffragare l’ipotesi che possa farsi spazio in futuro un altro figlio è la frase che il ballerino ha detto a Diva e Donna: “Arriverà, ma quando sarà il momento“. Intanto, non resta che attendere notizie sul loro presunto matrimonio bis che, si dice, abbia già una data, il 20 settembre, e una location, Ibiza.