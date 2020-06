Belén Rodriguez non ha pace dopo la bomba esplosa sulla crisi con Stefano De Martino. La modella argentina lamenta il gossip che impazza con ogni uomo con cui viene vista in giro, che diventa subito la “nuova fiamma”. Anche nel caso in cui l’interessato non sia nemmeno lontanamente attratto dalle donne, come nel caso dell’ultimo della lista, l’imprenditore di moda Mattia Ferrari.

La showgirl sta vivendo un periodo molto difficile dopo una presunta tremenda sfuriata che avrebbe spinto De Martino a lasciare la casa. Belén ha recentemente pubblicato una poesia per spiegare il suo stato d’animo in questo momento complicato.

Belén Rodriguez: nessun flirt con Mattia Ferrari

La showgirl chiarisce in una Storia su Instagram che Mattia Ferrari è un amico e nulla più. L’art director, uno dei più influenti del settore moda, è un assiduo frequentatore di Belén Rodriguez e da qui sarebbero nati i rumors. “C’è il signore Mattia, il mio nuovo fidanzato naturalmente. Leggermente gay“, dichiara la modella nella Storia ridacchiando. Fa eco anche Santiago: “Proprio gay!“, sentenza serio il bambino.

Smentito il ritorno di fiamma con Iannone

Nessun rimpiazzo per Stefano De Martino, dopo quella che sarebbe una rottura dovuta a un tradimento del ballerino.

Belén è subissata dai paparazzi che non mancano occasione per volerla coinvolta emotivamente con nuovi ed ex compagni, come Andrea Iannone. Un’uscita in un locale di Milano insieme al fratello Jeremias, in cui avrebbero incontrato casualmente Iannone, ha scatenato il gossip.

Lo sfogo su Instagram

“Prendo un po’ di forza perché non ho mai fatto una Storia del genere“, si è sfogata su Instagram la modella, “Sono un po’ nervosa nel farlo.

Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate. Una cosa voglio dire perché ogni volta che apro internet, ogni volta che vedo degli articoli, da donna mi sono rotta le p***e. Sono stanca di vedere articoli riportati, e non parlo di giornali, sempre di gossip parliamo, fa parte anche del mio lavoro quindi non posso scappare e lo devo accettare e rispettare. Ma purtroppo ci sono degli articoli che travisano e cambiano la situazione“.

Una poesia per mostrare i suoi sentimenti

Belén oggi ha pubblicato una poesia scritta in spagnolo e tradotta “così capite meglio ciò che pensò, ciò che dico“, ha scritto in un post di Instagram.

“Che il tuo respiro sia potente, che il tuo ossigeno destabilizzi l’aria con una composizione molecolare superiore. Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici. Fai una giravolta e lascia altre due impronte ancora cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza“. Un modo per parlare dei suoi sentimenti senza entrare nei dettagli pruriginosi, i soli che, eppure, tutti i giornali di gossip sembrano attendere impazientemente.

