Foto panoramiche dall’altro, qualche diretta dal luogo di lavoro, faccia sbuffa e apparentemente spensierata e poi, a spezzare l’armonia, una frase che potrebbe passare inosservata se pubblicata da qualsiasi profilo Instagram ma che così non è se il profilo è quello di Belén Rodriguez. Storie karma e di tradimenti: ancora una frecciatina a distanza a De Martino?

Belén Rodriguez si toglie i sassolini: “Karma“

Non è la prima volta che la rottura tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino tiene banco e gli amanti del gossip non possono far altro che ingozzarsi di stories sospette sotto all’ombrellone.

In questo continuo flusso di post Instagram che hanno tutto il sapore di un dejavù, arriva una nuova storia della showgirl argentina che ha tutta l’aria di essere nuovamente diretta al di nuovo-ex, Stefano De Martino.

La nuova frecciatina è amara

“Karma – Chi ti ha tradito, verrà tradito, a chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso, a chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco“, è la scritta che appare tra le stories di Belén Rodriguez.

Non proprio leggera come citazione e che alla luce dei fatti, non può essere che diretta all’ex Stefano De Martino chiamato più volte in causa proprio per “sospetto tradimento”. Sebbene il presunto flirt che il ballerino avrebbe avuto con Alessia Marcuzzi sia stato smentito in lungo e in largo, le parole di Belén tornano a sottolineare quella che sembra essere la causa della sua sofferenza, un probabile tradimento. Non è dato sapere altro di questo fine storia accattivante e dai plurimi risvolti se non che, ancora una volta, quando l’argentina decide di andare al punto, ci arriva in maniera più che efficace.

Approfondisci

TUTTO SU BELÉN RODRIGUEZ

Belén Rodriguez in vacanza con Antinolfi, lui tiene in braccio Santiago: la foto

Stefano De Martino, frecciatina velenosa alla mamma di Belén