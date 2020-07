La crisi tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è finita sulla bocca di tutti. A dire la sua è intervenuta anche una storica rivale della showgirl argentina: Nina Moric. Le due negli ultimi tempi si sono riappacificate e, al settimanale Nuovo, la Moric afferma di aver incontrato Belén nel periodo di crisi d’amore che sta attraversando: “Ognuno soffre in silenzio“.

Belén e Nina Moric nemiche-amiche

Sembrano lontani i tempi in cui Belén Rodriguez e Nina Moric si facevano la guerra a mezzo stampa, sino ad arrivare in tribunale. Oggi le due showgirl si sono riappacificate, mettendo di fatto un punto ai lunghi anni in cui si sono fatte la guerra, senza risparmiarsi alcun colpo.

La Moric è stata recentemente a cena insieme a Belén in quel di Capri, dove la showgirl argentina sembra aver ritrovato il sorriso al fianco della nuova fiamma Gianmaria Antinolfi. Per lei non sono giorni facili: la rottura con Stefano De Martino è ancora fresca e sembra destinata a durare parecchio tempo. Sono ancora ignote le motivazioni che hanno spinto la coppia a separarsi e a cercare l’amore altrove.

Lei è stata paparazzata in compagnia dello storico amico Gianmaria, con il quale è scappato pure un focoso bacio. L’ex ballerino di Amici, invece, è stato pizzicato in barca al fianco di un’altra Rodriguez, la modella venezuelana Mariana.

“Anche Belén ha il suo calvario“

Nonostante la rottura con De Martino, Belén sembra aver trovato proprio in Nina Moric una spalla su cui piangere. La modella croata, intervistata dal settimanale Nuovo, ha rivelato di aver incontrato Belén a Capri e di averla vista decisamente amareggiata per la situazione. Come ha raccontato la Moric, “Ognuno soffre in silenzio.

Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica. Anche Belén ha il suo calvario. È molto delusa dalle ultime vicissitudini“. La crisi con De Martino è ancora fresca, ma Nina Moric è certa che la nemica-amica riuscirà a superarla: “È una ragazza in gamba. Le auguro ogni bene, che Dio la benedica“.

