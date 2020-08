Belén Rodriguez non ha alcuna intenzione di perdonare Stefano De Martino. La secca risposta è arrivata dalla showgirl che, cantando sui social un brano di Gianluca Grignani, risponde con un “No” alla possibilità del perdono. Arriva dunque la reazione alle parole di Maria De Filippi che, in un’intervista, aveva garantito che De Martino sarebbe riuscito a riallacciare i rapporti con lei.

Maria De Filippi sulla querelle Belén/De Martino

La querelle tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino si arricchisce di un nuovo capitolo. E questa volta di mezzo ci finisce anche Maria De Filippi.

La conduttrice, in una recente intervista al settimanale Gente, ha espresso un proprio pensiero sulla burrascosa rottura fra il ballerino e la showgirl. “Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere“: così la conduttrice ha parlato di De Martino, che lei conosce molto bene essendo stato per anni parte del corpo di ballo di Amici. La De Filippi ritiene dunque che, conoscendolo approfonditamente, possa farsi perdonare per i presunti tradimenti che hanno di fatto minato la storia d’amore con Belén, fresca di rottura con l’amico Gianmaria Antinolfi.

Secca la risposta della showgirl

Ma la risposta di Belén non si è fatta attendere e arriva da alcune Instagram stories pubblicate nelle scorse ore. Nei video si osserva la showgirl improvvisare un karaoke casalingo e, fra le canzoni interpretate, spicca anche La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Alla frase “Ricorda a volte un uomo va anche perdonato” la showgirl aggiunge un perentorio e secco “No!

“. Segno dunque che la via del perdono ipotizzata da Maria De Filippi non è nemmeno lontanamente nei suoi pensieri. Le strade di Belén e De Martino sembrano ormai lontane e la situazione è irrimediabilmente compromessa. Nemmeno il tentativo di mediazione della popolare conduttrice Mediaset ha sortito effetti positivi.

Approfondisci

Stefano e Belén, la verità di Maria De Filippi: “Avevo ragione”