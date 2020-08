Sarebbe già finita la storia (flirt? Relazione? Difficile dirlo) tra Belen Rodriguez e Giovanni Maria Antinolfi: non se ne conoscono i motivi, ma i due non si vedrebbero da un po’ ed a raccontarlo è la ex di lui, che avrebbe parlato con l’imprenditore che avrebbe confidato il suo malessere.

Chi è la ex di Gianmaria Antinolfi

Mariela Ballesteros è stata la fidanzata di Antinolfi fino al 2018, anno in cui i due hanno smesso di stare insieme, ma hanno continuato ad essere amici.

Ora Mariela sta con Andrea Celin e, proprio davanti al locale del suo fidanzato, avrebbe incontrato l’ex fidanzato.

Le parole di Antinolfi su Belèn Rodriguez

A Chi ha poi rivelato che Antinolfi sarebbe rimasto particolarmente ferito dalla fine dei rapporti con Belen: “Con Belen è già finita e lui sta soffrendo”, dice, raccontando di come il suo dolore fosse palpabile. Ha anche voluto chiarire che tra loro due non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma: “Giovanni Maria, quella sera in cui ci avete fotografato, era fuori dal locale del mio ragazzo. Abbiamo chiacchierato, nessun ritorno di fiamma, ci mancherebbe (…) Una semplice chiacchiera, mi ha chiesto come mai non fossi andata al suo compleanno che ha festeggiato e, al termine, ognuno per la sua strada”.

La rottura tra Antinolfi e Mariela Ballesteros

Neanche sulla rottura tra Antinolfi e la Ballesteros si sa molto, se non che lei non lo definisce una persona “stabile” dal punto di vista sentimentale: “Alla luce di tutto quello che ho visto e letto, posso dirle una cosa? Non è cambiato di una virgola dalla persona che ho conosciuto. Diciamo che anche con me ha sbagliato. Nei sentimenti non è stabile.

Sono sicura di non conoscere tutta la verità sulla nostra storia, ma oggi, onestamente, poco mi importa”.

Cosa è successo tra Gianmaria Antinolfi e Belèn Rodriguez

Non si sa se Antinolfi ha delle colpe nella fine del rapporto con la Rodriguez, ma si sa cosa sperano tutti i fan della conduttrice, ovvero che tra i due sia finita perché lei vuole concentrarsi sul chiarire i rapporti con Stefano De Martino.

