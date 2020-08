Maria De Filippi, che conosce molto bene tanto Belén Rodriguez quanto Stefano De Martino, ha delle riserve sugli scenari futuri e non esclude che i due, nonostante si trovino ora sentimentalmente più lontani che mai, possano tornare un giorno insieme, per la terza volta. Tuttavia, ora che è ancora troppo presto per tirare le somme, la Queen sembra propendere verso la parte dell’argentina.

Maria De Filippi: la sua verità su Belén e Stefano

Chi meglio di Maria De Filippi può conoscere bene i dettagli più intimi della relazione e dei rapporti tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez.

Lei, che ha visto nascere quell’amore sotto i suoi occhi nello studio di Amici, qualcosa in più rispetto agli altri lo sa. Intervistata da Gente, la regina di Mediaset – sebbene non ami particolarmente essere chiamata così per quanto lo sia a tutti gli effetti – discorre sulla personalità del ballerino e non esclude l’ipotesi che tra i due possa essere un nuovo ennesimo riavvicinamento.

Maria De Filippi su Stefano De Martino: “Avevo ragione“

A giocare in favore di un possibile riavvicinamento sarebbe il carattere stesso del ballerino che Maria De Filippi definisce come una persona “capace di sapersi far perdonare qualsiasi cosa“.

“So com’è fatto – racconta la De Filippi – La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne di nuovi“. E quando qualcosa bolle in pentola, Stefano De Martino un salto da Maria lo fa sempre: “Eravamo ancora in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato a salutarmi a Roma.

Ho pensato: ahi, ci risiamo – chiosa Maria De Filippi – E poco dopo, è scoppiato il caos con Belén, avevo ragione“.

Insomma per Maria De Filippi, che Stefano De Martino lo conosce bene e lo ha già visto tirarsi fuori dai pasticci innumerevoli volte, il ballerino potrebbe riuscire a tornare facendosi perdonare da Belén (a patto che, qualcosa da perdonare ci sia, chissà). Quanti però possono dirsi certi quanto lei e soprattutto, avrà ragione?

Approfondisci

TUTTO SU MARIA DE FILIPPI

TUTTO SU STEFANO DE MARTINO

TUTTO SU BELÉN RODRIGUEZ