Archiviata la pagina più nera della sua estate, quella che l’ha vista al centro di rumorosi gossip sul presunto flirt con Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi si concede una parentesi di passione sotto il sole di Formentera. Con lei il suo inseparabile amore, Paolo Calabresi Marconi, in barba al pettegolezzo che l’avrebbe voluta sempre più lontana da lui e immersa in una presunta scottante liaison con l’ex marito di Bélen. Le foto del settimanale Chi parlano davvero chiaro.

Alessia Marcuzzi, è passione con Paolo Calabresi Marconi

Non un fuoco di paglia, ma un incendio inestinguibile che resiste alle docce gelate del gossip: è la passione tra Alessia Marcuzzi e il marito, Paolo Calabresi Marconi, che emerge in tutta la sua evidenza dagli scatti impressi su un servizio del settimanale Chi.

La coppia sembra aver superato brillantemente il difficile capitolo legato ai pettegolezzi sul presunto flirt tra la conduttrice e Stefano De Martino (ampiamente smentito da entrambi), e si gode il sole di Formentera tra coccole roventi e baci innamorati.

Altro che amore al capolinea: contrariamente alle voci maliziose sul loro conto, i coniugi si mostrano più affiatati e raggianti che mai.

Se non bastano le immagini dei loro caldi abbracci di poche settimane fa, la rivista di Alfonso Signorini li becca ancora insieme, felici e persi nel reciproco sguardo d’intesa e a passeggio sulla spiaggia, mano nella mano.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi in una foto del settimanale Chi

La conduttrice pronta a tornare in tv

La conduttrice si prepara a tornare in scena con Temptation Island già dal prossimo settembre. Le riprese della nuova stagione, che dovrebbe avere una veste “vip”, sarebbero previste a fine agosto ma, all’orizzonte, si profila l’ombra di un cambio di rotta sostanziale.

Le ultime indiscrezioni, lanciate da Dagospia, richiamano un quadro decisamente “anomalo” nell’architettura della formula affidata alla Marcuzzi. Nel reality, stando alle recenti ipotesi, non ci sarebbe posto per le coppie vip: un colpo di scena che troverebbe il suo movente nella necessità di non creare sovrapposizioni con il GF Vip.