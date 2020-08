Sulla relazione ormai archiviata, si può dire, tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino, abbia messo becco chiunque. C’è chi è intervenuto per difendere, fin da subito e a spada tratta, la bella argentina. Chi invece ha voluto spezzare una lancia in favore del ballerino “combina guai”, come Maria De Filippi e chi ora, come Simona Ventura, prova un po’ a tirare le somme di quello che è accaduto tra presunti tradimenti, litigate e allontanamenti.

Belén e Stefano: ora parla Simona Ventura

Nemmeno il presunto flirt tra Paola Turci e la Pascale è riuscito a far calare l’attenzione dalla fine della relazione tra Belén e Stefano.

L’ultima a pronunciarsi sulla coppia era stata Maria De Filippi, non solo grande amica dell’uno e dell’altro ma anche un po’ la loro Cupido essendo, l’amore tra i due, sbocciato nello studio di Amici. Ora, a parlare della coppia-non-coppia che però tutti si augurano tornino ad essere ancora una volta (la terza) coppia di nuovo, è la collega e conduttrice amatissima, Simona Ventura.

Il pronostico della Ventura: “Il suo uomo non è ancora arrivato“

Intervistata da Chi, la Ventura ha un po’ puntato il dito verso tutti coloro che hanno voluto pronunciarsi sull’amore al capolinea tra Belén e Stefano, infilandosi anche lei nella discussione.

“Visto e considerato che mi sento la sua madrina – ha raccontato la Ventura riferendosi a Belén – posso dire che il suo sia un gossip che fa vendere i giornali. Per me il suo uomo non è ancora arrivato“. Un’affermazione molto forte da parte della Ventura che escluderebbe quindi lo scenario del ri-ritorno di fiamma tra i due, caldeggiato dai più.

“Belén piace molto alle donne proprio perché è una che soffre. É una che segue sempre il cuore e che quando cade si rialza“, ha poi concluso la Ventura mettendo in evidenza il carattere dell’argentina che effettivamente, non si è mai tirata indietro di fronte a nessuna sfida.

Simona Ventura avrà ragione? Stefano De Martino non è l’uomo giusto per Belén?

Approfondisci

TUTTO SU SIMONA VENTURA

TUTTO SU BELÉN RODRIGUEZ

TUTTO SU STEFANO DE MARTINO